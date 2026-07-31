Polis basın bültenine göre, Eylül-Aralık 2025’te meydana gelen olayda zanlı G.K., dolandırmak kastıyla bir şirketten kendilerine ev satın alacağı yönünde iki ayrı şahsa yalan beyanda bulundu. Zanlı, konu şahıslardan sahtekarlıkla toplam 25.000 STG ile 70 bin TL para temin etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı G.K. tespit edilerek tutuklandı.

- İskele’de kanunsuz dedektör tasarrufu

İskele’de deniz sahilinde dün, I.N.(E-53), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu dedektör ile sahilde arama yaptığı sırada polis tarafından suçüstü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, dedektör de emare olarak alındı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü iki kişi tutuklandı

Girne’de, dün kamuya açık yerlerde 100 miligram alkollü olan İ.B.Ç.(E-27) ve Gazimağusa’da 218 miligram alkolü olan İ.O.(K-21), sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

- Lefkoşa’da derbeder şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da, dün, Polis Müdürlüğüne giden U.K’nin (E-38) ülkede kalacak yeri ve geçim kaynağı olmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İkamet izinsiz beş kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklandı. Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.