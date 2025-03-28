Güzelyurt Yeni Sosyal Konutları’nın temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, birlik temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer konuşma yaptı.

Ardından protokolün katılımıyla temel atıldı.

Proje kapsamında iki bloktan oluşacak toplam 35 daire ve 42 araçlık otopark alanı yapılacak. Dairelerden 25’i 2+1, 98 metrekare büyüklüğünde,10’u ise 3+1, 114 metrekare büyüklüğünde olacak. Beş katlı apartmanların her ikisinde de engelli kullanımına uygun asansör yer alacak.