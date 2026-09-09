SOS Çocukköyü Derneği, çocukların okulda güvende olması için her okulda çocuk koruma politikalarının uygulanması gerektiğini belirtti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, çocukların güvenli ve hak temelli bir okul ortamında eğitim görmesi için yıllardır sürdürülen çocuk koruma politikaları uygulama çalışmalarının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 2021 yılında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda, çocuk koruma uygulamalarının tüm okullarda başlatılarak yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, bu hedeflerin ülke genelinde hayata geçirilemediği belirtildi.

Açıklamada, “Yeni eğitim yılı başlamadan önce, imzalanan protokolün gereklerinin yerine getirilmesi, pilot uygulamaların yeniden başlatılarak tüm okullara yaygınlaştırılması ve çocuk koruma politikalarının eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi artık bir tercih değil, bir sorumluluktur.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çocuk koruma politikalarıyla okullarda çocuk ihmali ve istismarının bildirim, müdahale ve takip mekanizmalarının oluşturulmasıyla önlenmesinin hedeflendiği kaydedildi. Okul çalışanlarının sorumluluklarının netleştirilmesi ve çocukların haklarını bilerek kendilerini güvende hissedebilecekleri bir eğitim ortamının oluşturulmasının da amaçladığı belirtilen açıklamada, çocuk koruma mekanizmalarının ertelenmesinin bedelini çocukların ödediği ifade edildi.

Çocukların güvenliğini sağlayacak sistemlerin krizler yaşandıktan sonra değil, riskler ortaya çıkmadan önce kurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, çocukların güvenli, destekleyici ve hak temelli okul ortamlarında eğitim görmesi için ilgili tüm kurumlar sorumluluklarını yerine getirmeye ve çocuk koruma politikalarını uygulamaya davet edildi.