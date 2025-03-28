Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 08.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda Üniversite yolu üzerinde, Hasan Özçelik (E-14) yönetimindeki scooter ile yolun solunda kuzeye doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağ şeride geçmeye çalıştı ve o esnada cadde üzerinde kuzeye doğru seyreden Salih Yanar (E-19) yönetimindeki SA 835 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmadan sonra yoluna devam eden SA 835 plakalı motosiklet, yolun sağında bulunan kaldırım üzerindeki elektrik direğine de çarpıp durdu. Kazada yaralanan scooter sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavileri sürüyor.

Öte yandan, dün saat 14.00 sıralarında , Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 5-6’ıncı kilometreleri arasında da kaza oldu. Kazada, Ufuk Kündaş (E-35) yönetimindeki TUP 004 plakalı tır araç ile batı istakametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, tehlikeli mahalde önündeki aracı geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Umut Vehit (E-43) yönetimindeki SR 828 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu, SR 828 plakalı araç sürücüsü önündeki araca çarpmamak için yolun sol kısmında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı.