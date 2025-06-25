Sarro yazılı açıklamasında Üstel'in direktifiyle sokak köpeklerinin bakımı için dört dönümlük arazi kiralandığını ve bugün bir sözleşme imzalandığını belirtti.
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Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan ve Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz'a da teşekkür eden Sarro, ileriki safhada hedeflerinin, Başbakan Ünal Üstel'in de desteğiyle, Güzelyurt ilçesi sınırlarındaki tüm sokak köpeği sorununun ortadan kaldırılması ve ormanlık alana taşınması olduğu da ifade etti.