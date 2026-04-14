Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Rum tarafında bazı grupların önümüzdeki yıl Paskalya’yı Girne’de kutlayacaklarına yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Şenkul'un açıklaması şu şekilde:

“Rum tarafındaki örümcek beyinli, faşist bir grup seneye Paskalyayı Girne’de kutlayacaklarını açıklamışlar.

Kentimiz birçok ülkelerden, farklı dinlerden insana ev sahipliği yapıyor.

Girne’de hatırı sayılır Ortodoks var ve onlar da Paskalyalarını yasa ve kurallarımız çerçevesinde dün kutladı.

Demem o ki, hukukunu ve haddini bildikten sonra herkes özgürce inancını yaşayabilir Girne’de.

Yok, biz zorbalık peşindeyiz, asacağız keseceğiz kafasında olanların da geçmişten gerekli dersleri çıkarmadığını üzülerek görüyoruz.

Her zaman dediğimiz gibi ilk 6 ay anne sütü önemli…”