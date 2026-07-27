Güney Kıbrıs’ta, İsrail Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı ve yaklaşan seçimlerde İsrail Başbakanlığının esas adaylardan olan “Yashar” Partisi'ni kurucusu Gandhi Eisenkot'un resminin yer aldığı dev bir seçim afişinin otoyola yerleştirilmesi tepkilere ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

“Sigmalive” internet sitesinde yer alan habere göre, afişin Güney Kıbrıs’ta yabancı bir ülkeye ait seçim kampanyası yürütülmesinin meşru olup olmadığı konusunda sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalar yarattı.

Haberde konunun İsrail vatandaşlarının Güney Kıbrıs’taki varlığının arttığı bir dönemde gündeme geldiğine de işaret edildi.

Konuya Rum kesiminin Avrupa Parlamentosundaki (AP) bağımsız Milletvekili Fidias Panayotu’nun da müdahale ettiği ve Panayotu’nun sosyal medyada paylaştığı bir videoyla olayı "çok ciddi" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Panayotu afişin yerleştirilmesinin Güney Kıbrıs'ta seçim reklamlarının kendilerine yönelik olarak sergilenmesini yararlı olarak addedecek kadar çok sayıda İsrail vatandaşı olduğunu gösterdiğini de söyledi.

Panayotu Avrupa Birliği (AB) dışındaki üçüncü ülkelerin Güney Kıbrıs’ta seçim kampanyası gerçekleştirmesine izin verilip verilmemesi konusunda endişesini de ortaya koydu.

Bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu dile getiren Panayotu, üçüncü ülkelere ait seçim kampanyalarının Rum Yönetiminde gerçekleştirilmesini yasaklayan bir yasa tasarısı oylanması önerisinde de bulundu.