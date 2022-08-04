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Zümrüt tatlısı tarifi evde nasıl yapılır?

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Kolaylıkla yapabileceğiniz zümrüt tatlısı tarifi Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı tarifi ile sizlerle birlikteyiz. Bugün mutfakta sizinle birlikte zümrüt tatlısı hazırlayacağız. Favori tatlılarınızın arasında yer alacağını düşünüyoruz.Şimdi birlikte Yaşam Trend mutfağa geçip, bu enfes tatlı birlikte yapalım.

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Zümrüt tatlısı tarifi evde nasıl yapılır?
  • Malzemeler:
    4 su bardağı süt
    125 g margarin
    1 su bardağı un
    1.5 su bardağı şeker
    1 paket vanilya
    Tabanı için
    1 kivi
    1 paket kivi jölesi

    Hazırlanışı:
  • Kivi jölesini üzerinde yazdığı gibi hazırlayın. Servis yapacağınız kaselerin tabanına 3’er yemek kaşığı paylaştırın.
  • Üzerlerine ince dilimlenmiş kivileri oturtun ve jölenin donması için bekletin. Muhallebisi için yağı bir tencerede eritin.
  • Üzerine un ekleyerek kokusu hafif çıkana kadar kavurun. Kavrulan unun üzerine 4 su bardağı sütü karıştırarak, yavaş yavaş ilave edin.
  • Karışım ılınmaya başlayınca şekeri ekleyin ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirmeye devam edin.
  • Ardından vanilyayı da ilave ederek karıştırın ve ocaktan alın. Muhallebiyi 3-4 dakika soğuttuktan sonra iyice soğumuş olan kivili jölenin üzerlerine paylaştırın.
  • Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırarak iyice soğutun. Servis tabağına ters çevirip servis yapın.
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