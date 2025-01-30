Başarılı ve ilkleriyle tanınan sunucu ve köşe yazarı Dilek Orhan’ın 6 yıl boyunca işlettiği Spoon Lounge, kızı Kayra Orhan'ın kendi emekleri ve dokunuşları ile bambaşka bir çehreye kavuştu.



Adanın restoran ve meyhane sektöründe en geç genç kadın işletmecisi 22 yaşındaki Kayra Orhan’ın hizmete açtığı Fika Meyhane, kendi sektöründe fark yaratmaya başladı.

Girne NeoPark AVM’de yer alan ve lezzetle huzuru bir arada yaşatan Fika Meyhane, kısa sürede akşamcıların vazgeçilmez mekanı olmayı başardı.



Kıbrıs ve Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinin sunulduğu Fika Meyhane’de Kayra Orhan, zeytin yaprakları ile türsü yapmak dahil Kıbrıs’ın geleneksel kültürünü yaşatmak için emek veriyor.

Servis kalitesi, lezzetli meze ile yemekleri ve güler yüzlü personeliyle

misafirlerine oldukça keyifli hatıralar yaşatan Fika, muhabbet ve eğlenceyi bir arada yaşatıyor.



Fika , adının anlamı gibi hayatın karmaşasında yavaşlayıp dostlarımız ile bizi anda kalmaya davet ediyor.

Nezih ortamı, sıcak atmosferi ve evinizde gibi hissettiren işletmecisiyle büyük organizasyonlara da sürprizleriyle ev sahipliği de yapan Fika Meyhane,

geniş bir müdavim kitlesiyle konuklardan tam not almayı başarıyor.