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Zeytin ezmeli rulo kurabiye

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Farklı bir kurabiye dokunuşuna kim hayır diyebilir? Misafirlerinize beş çayında sunabileceğiniz zeytin ezmeli rulo kurabiye ağzınızda tane tane dağılacaktır. Zeytin ezmeli rulo kurabiye nasıl yapılır?

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Zeytin ezmeli rulo kurabiye

KAÇ KİŞİLİK

 18 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 40 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 25 dakika

KALORİ

 123

Zeytin ezmeli rulo kurabiye için malzemeler

  • 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış) 1/2 su bardağı sıvıyağ
  • 1/2 su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 1/2 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı sirke
  • 2.5 su bardağı un (kıvama göre ekleme yapılabilir)
  • 1 su bardağı zeytin ezmesi
  • Susam (üstü için)
 

Zeytin ezmeli rulo kurabiye adım adım yapılışı

1Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını çukur bir kaseye koyun, üzerine sıvıyağını, yoğurdu ve yumurta sarısını ekleyin ve elinizle karıştırın. Ardından sirke, tuz, kabartma tozunu ekledikten sonra güzelce karıştırın. Son olarak kontrollü bir şekilde unu eklerken; bir taraftan da hamuru yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız karışım, üç su bardağına yakın olacak; ele yapışmayan yağlı ve yumuşak bir hamur elde etmelisiniz. Tezgahı hafif unlayın ve hamuru alın. Hamuru, dikdörtgen şeklinde ince bir formda açın. Üzerine zeytin ezmesini kaşıkla koyup yayın, uzun olan kenarlarda çok fazla uca sürmeyin, kıvırınca fazlalığı taşıyor. Daha sonra dikkatlice hamurun uzun kenarından sarmaya başlayın. Ruloyu, bir streç filme alıp dolapta bir saat dinlendirin. Bu sayede kendini toparlar ve kolay dilimlenir; ama aceleniz varsa bekletmeyebilirsiniz. Bir kaseye, yumurta akını koyup hafif çırpın, diğer bir kaseye de susam dökün. Rulodan bir parmak kalınlığında dilimler kesin, kenar kısmını önce yumurta akına sonra susama batırıp yağlı kağıt konmuş tepsiye dizin. 180 derecede önceden ısınmış fırında kızarana kadar pişirin.
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