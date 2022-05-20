Yaz meyvelerİçinde mis kokulu birçok tropik meyve bulunan bu salata çok hoşunuza gidecek... Biz tarifimize çikolata ve krema da ekledik ama siz kalorisini azaltmak isterseniz bu iki malzemeyi dışarıda bırakıp sadece meyvelerden oluşan enfes bir salata da yapabilirsiniz.





Yapımı için malzemeler 1 adet küp küp kesilmiş kivi

Yarım küp küp kesilmiş ananas

2 adet küp küp kesilmiş şeftali nektarin

2 dilim kavun

10 adet böğürtlen

5 adet kayısı, kesilmiş

Soyulmuş taze badem

10 adet kırmızı üzüm

10 adet frenk üzümü

3-4 adet kiraz

1 adet yeşil limon suyu

2 yemek kaşığı esmer şeker

200 gram parçalanmış çikolata

150 gram krema





Yaz meyveleri salatası tarifi Nasıl yapılır? Doğranmış meyveleri geniş bir kaba alın. Limon suyu ve şekeri iyice karıştırın. Dilimlenmiş meyvelerin üstlerine dökün, ezmeden karıştırın. Kremayı kaynatın, içine çikolata parçalarını atın, eriyinceye kadar sürekli karıştırarak sosu hazırlayın. Meyve karışımını, küçük ve birer kişilik kaplarda veya kavun içinde, hazırladığınız çikolata sosuyla servis yapın. Kavunları top şeklinde çıkarmak isterseniz, mutfak eşyası satan yerlerde bulabileceğiniz yuvarlak parizyen kaşıktan yararlanabilirsiniz.



