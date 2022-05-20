Yapımı için malzemeler
- 1 adet küp küp kesilmiş kivi
- Yarım küp küp kesilmiş ananas
- 2 adet küp küp kesilmiş şeftali nektarin
- 2 dilim kavun
- 10 adet böğürtlen
- 5 adet kayısı, kesilmiş
- Soyulmuş taze badem
- 10 adet kırmızı üzüm
- 10 adet frenk üzümü
- 3-4 adet kiraz
- 1 adet yeşil limon suyu
- 2 yemek kaşığı esmer şeker
- 200 gram parçalanmış çikolata
- 150 gram krema
Yaz meyveleri salatası tarifi Nasıl yapılır?
Doğranmış meyveleri geniş bir kaba alın.
Limon suyu ve şekeri iyice karıştırın.
Dilimlenmiş meyvelerin üstlerine dökün, ezmeden karıştırın.
Kremayı kaynatın, içine çikolata parçalarını atın, eriyinceye kadar sürekli karıştırarak sosu hazırlayın.
Meyve karışımını, küçük ve birer kişilik kaplarda veya kavun içinde, hazırladığınız çikolata sosuyla servis yapın.
Kavunları top şeklinde çıkarmak isterseniz, mutfak eşyası satan yerlerde bulabileceğiniz yuvarlak parizyen kaşıktan yararlanabilirsiniz.