Yalancı tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır?

Nefis ve pratik bir sütlü tatlı denemek istiyorsanız yalancı tavuk göğsüne ne dersiniz? Peki, az malzeme kullanılarak kolayca hazırlanan yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? İşte adım adım yalancı tavuk göğsü tarifi

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9 kişilik15 dakika20 dakika71

Sütlü tatlılar hemen hemen her insanın damak zevkine hitap eden tatlılar. Gerçek tavuk göğsü içine tavuk göğüs eti konularak yapılıyor. Bazen de daha pratik olması için yalancı tavuk göğsü tarifi yapılır. Peki, yalancı tavuk göğsü tarifi evde nasıl yapılır? Adım adım yalancı tavuk göğsü tarifi Lezzet Mutfak şefi Başak Öngel'den geliyor...

Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi için Malzemeler

3 yemek kaşığı un

70 gr tereyağı

170 gr şeker

5 gr vanilya

1 lt süt

TAVUZ GÖĞSÜ HAKKINDA

Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi adım adım yapılışı

Tavuk göğsü tatlısı Türk mutfak kültürünün önemli lezzetleri arasındadır. Bazı kaynaklarda avuk göğsünün Romalıllardan Bizans’a oradan da Türklere geçtiği belirtiliyor.1Tereyağı tencereye alınır ve eritilir. Eriyen yağa un koyulur ve kokusu çıkana kadar kavrulur.2Kavrulan una süt eklenir ve bir yandan çırpılır.3Şeker ve vanilya da eklenerek çırpılmaya devam edilir.4Kıvam aldıktan sonra uygun bir kaba alınır ve soğuduktan sonra tarçın ile birlikte servis edilir.