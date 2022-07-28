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Yalancı tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır?

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Nefis ve pratik bir sütlü tatlı denemek istiyorsanız yalancı tavuk göğsüne ne dersiniz? Peki, az malzeme kullanılarak kolayca hazırlanan yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? İşte adım adım yalancı tavuk göğsü tarifi

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Yalancı tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır?

KAÇ KİŞİLİK

 9 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 15 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 20 dakika

KALORİ

 71

Sütlü tatlılar hemen hemen her insanın damak zevkine hitap eden tatlılar. Gerçek tavuk göğsü içine tavuk göğüs eti konularak yapılıyor.  Bazen de daha pratik olması için yalancı tavuk göğsü tarifi yapılır. Peki, yalancı tavuk göğsü tarifi evde nasıl yapılır? Adım adım yalancı tavuk göğsü tarifi Lezzet Mutfak şefi Başak Öngel'den geliyor...

Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi için Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı un
  • 70 gr tereyağı
  • 170 gr şeker
  • 5 gr vanilya
  • 1 lt süt

TAVUZ GÖĞSÜ HAKKINDA


Tavuk göğsü tatlısı Türk mutfak kültürünün önemli lezzetleri arasındadır. Bazı kaynaklarda avuk göğsünün Romalıllardan Bizans’a oradan da Türklere geçtiği belirtiliyor.

Yalancı Tavuk Göğsü Tarifi adım adım yapılışı

1Tereyağı tencereye alınır ve eritilir. Eriyen yağa un koyulur ve kokusu çıkana kadar kavrulur.
2Kavrulan una süt eklenir ve bir yandan çırpılır.
3Şeker ve vanilya da eklenerek çırpılmaya devam edilir.
4Kıvam aldıktan sonra uygun bir kaba alınır ve soğuduktan sonra tarçın ile birlikte servis edilir.
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