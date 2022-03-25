Uzak Doğu’ya Uzanan Lezzet: Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Sushi Çeşidi

Uzak Doğu'nun mistik yemek kültürüne doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?







Sushi, çiğ deniz ürünleri ve sebzeler ile hazırlanan geleneksel bir Japon yemeği. Japon yemek kültürünün önemli bir parçası olan sushi, kullanılan malzemelere göre farklı çeşitlere ayrılır ancak ana bileşeni shari veya sumeshi olarak da adlandırılan sushi pirincidir. Sushi kulağa sadece çiğ balık ve yosundan oluşuyor gibi gelse de damak tadına göre çeşitler farklılık gösterebiliyor. Ancak hatırlatmak isteriz ki sushi sadece çiğ balıktan yapılmıyor vegan veya pişmiş deniz ürünleri ile hazırlanan sushi türleri de bulunuyor.















1. Uramaki



























Sushi türleri arasında temel çeşit olarak adlandırabileceğimiz makinin, ters şekilde sarılmış hali uramaki diyebiliriz. Deniz yosunu sushinin en iç katmanını oluşturur. Sushiyi kaplayan diğer malzemeler ise pirinç, balık yumurtası veya susamdır. Eğer deniz yosunundan pek hoşlanmıyorsanız uramakiyi denemenizi öneririz. Susam, uramakiye lezzetli ve alışılmışın dışında bir aroma verdiği için sevilen bir çeşit olduğunu söylemeliyiz. Susam ve pirinçlerin buluştuğu bu lezzetli sushi çeşidini denemenizi öneririz.















2. British Columbia Roll























“Ben çiğ balık yiyemem” diyenlerdenseniz British Columbia Roll tam da size göre. Bu sushi çeşitinde kullanılan tüm deniz ürünleri pişmiş halde servis edilir. Somon balığı kızartılmış ya da ızgara şeklinde kullanılır. Sushi tarifi içinde diğer ana malzemeler ise salatalık ve orta ekşi soslardır. Dilerseniz malzemelerin içine balık yumurtası da ilave ettirebilirsiniz.













3. Maki

























Herkesin damak tadına göre tercih edeceği sushi çeşiti farklıdır. Ancak en çok tüketilen sushi çeşidinden söz etmek gerekirse maki size yabancı gelmeyecektir. Maki, çeşitli balık, sebze ve haşlanmış pirincin nori olarak adlandırılan deniz yosununa sarılması ile hazırlanıyor. Maki’nin klasik rulo görünümüne ulaşmak için, nori bambu hasırların üstüne dikkatlice seriliyor. Malzemeler deniz yosununun içine yerleştirildikten sonra rulo yapılıyor ve eşit boyutta dilimlere ayrılıyor. Maki sushinin, rulo haline getirilen tüm sushi türleri için kullanılan genel bir kavram olduğu notunu düşelim.









4. Nigiri





















Rulo sushilerden sonra farklı bir türden söz etmek isteriz. Nigiri görünüm açısından maki sushilerden oldukça farklı. Çünkü nigiri, sadece elle şekil verilen ve haşlanmış pirincin üstüne yerleştirilen çiğ balık dilimlerinden hazırlanıyor. Nigiri yapımında sıklıkla somon ya da dil balığı tercih ediliyor. Çiğ balık tüketmekten keyif alan ancak deniz yosunundan hoşlanmayanlar için nigiri harika bir alternatif olabilir.









5. Sashimi















Çiğ balıkla arası iyi olmayanların lezzet listesinden çıkarması gereken bir seçenek sashimi. Çünkü sashimi, aynı zamanda chirashi ve nigiri yapımında da kullanılan çiğ balık dilimlerine verilen ad. Bu nedenle direkt olarak bir sushi türü olarak değerlendirilmiyor. Sashimi; yanında nari, haşlanmış pirinç ya da başka bir deniz ürünü ile birleştirilmeden servis ediliyor. İncecik dilimler halinde kesilen sashiminin taze, soğutulmuş ve hafif aromalı olması önemli.











6. Spider roll



















Spider roll, California roll ile malzeme açısından benzerlik gösterse de daha çeşitli olan hali diyebiliriz. Kızartılmış yengeç, salatalık, avokado ve balık yumurtası ile iç malzemesi harmanlanıyor. Damak tadınıza göre ek malzeme tercihi yapabilirsiniz.









7. Chirashi

















Chirashi’yi bir tür sushi salatası ya da tabağı olarak da düşünebilirsiniz. Chirashi hazırlanırken başlangıç olarak tabağa haşlanmış pirinç ekleniyor. Ardından pirinçlerin üstüne çiğ balık dilimleri tek tek yerleştiriliyor. Hazırlık aşaması oldukça pratik olduğu için chirashi’yi evinizde de hızlıca hazırlamanız mümkün. Üstelik rengarenk deniz ürünleri ile harikulade bir sunum hazırlayabilirsiniz.









8. California roll





















Yine en çok sevilen ve tercih edilen sushi türlerinden biri olan California roll, oldukça hafif bir sushi türü. Sushi tarifi içinde avokado, yengeç, balık yumurtası ve salatalık bulunuyor. California roll’un yengeç kullanılmadan sadece çiğ somon ile hazırlanan türü ise Alaska roll olarak isimlendiriliyor.











9. Philadelphia roll























Bir diğer çeşit olan Philadelphia roll tarifinin temel malzemesi kızartılmış somon balığı. Kullanılan diğer malzemeler ise yine oldukça ulaşılabilir: salatalık ve krem peyniri. Philadelphia roll, sunduğu lezzet açısından Uzak Doğu lezzetleri ile yeni tanışanlar için oldukça keyifli bir seçenek.















10. Dynamite roll

























Listemizi tamamlarken Dynamite roll’dan söz etmek isteriz. Bu sushi türü, karides, fasulye filizi, havuç, avokado, salatalık, baharatlı mayonez, acı biber ve balık yumurtasıyla yapılıyor.









