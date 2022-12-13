Ülkelerin birbirinden ilginç kahvaltı kültürleri

Günün en önemli öğünü olan kahvaltı, kaliteli ve verimli bir gün geçirebilmek için şart. Güzel ve zengin bir kahvaltı yapıldığında tüm günün daha mutlu ve keyifli geçtiği de bir çok insanın hemfikir olduğu bir durum. Dünyanın farklı noktalarında, kahvaltıda çok farklı çeşitte ürünler tüketiliyor. Kimi ülkelerde hiç aklımıza gelmeyen yiyecekler kahvaltıda tüketilirken kimi ülkelerin kahvaltı kültürleri bizimkine çok benziyor...

Enerji Dolu Bir Sofra: Fransız Kahvaltısı





Genellikle tatlılardan oluşan, güne bomba gibi başlamanızı sağlayan Fransız kahvaltısının olmazsa olmazı tabii ki kruvasan. Klasik Fransız kahvaltısında kruvasan, krep, “Pain au Chocolat” ismindeki çikolatalı ekmek ve reçel çeşitlerinin yanında genellikle portakal suyu tüketiliyor. Fransa denince akla ilk gelen yiyecek olan bageti ve çeşit çeşit peynirleri kahvaltıda yemeyi tercih etmeyen Fransızlar, aslında kahvaltıyı öğle yemeğine hazırlık olarak yapıyor.

Çin Kahvaltı Geleneği





İlginç ve zengin bir kahvaltı kültürüne sahip olan Çinliler genellikle “Youtiao” ismi verilen kızartılmış uzun hamur çubuklarının yanında soya sütü tüketiyor. Aynı zamanda tatlı ya da tuzlu malzemelerle hazırlanan tofu pudinginin de sıkça tüketildiği Çin kahvaltısında noodle veya pilav da yeniyor. Meyveli börek olarak bildiğimiz “Dumpling”in de tercih edildiği klasik Çin kahvaltısında, mutlaka yeşil çay veya yasemin çayı gibi bitki çayları içiliyor.

Rusya'da Nasıl Kahvaltı Ediliyor?







Klasik Rus kahvaltısının en önemli yiyeceği “Kasha” ismi verilen ve genellikle yulaftan yapılan bir yiyecek. Hem çok sağlıklı olan hem de tok tutan bir yemek olan kashanın yanı sıra peynir, sosis veya salamdan oluşan sandviçler ve lor peynirinden yapılan “Syrniki” isimli yiyeceğin sıkça tüketildiği klasik Rus kahvaltısının yanında çay ve kahve içiliyor.



İngiltere Kahvaltı Kültürü







Klasik İngiliz kahvaltı tabağı, oldukça ilginç tatları bir araya getiriyor. Klasik bir kahvaltıda dopdolu bir tabağın içinde mutlaka yumurta, bacon olarak bilinen domuz pastırması ya da sosis, çay veya kahve ve en ilginci de fasulye bulunuyor. Genellikle mantar, domates ve kızarmış ekmeğin de bulunduğu İngiliz kahvaltısında fasulye yenmesinin sebebi ise uzun süre tok kalmak ve gün boyu enerjik olmak.

Nedir Bu Vegemite?







İçerik olarak İngiliz kahvaltısı ile benzerlik gösteren Avustralya kahvaltısında yumurta, bacon, mantar ve avokadolu salatalar bulunuyor. Ancak klasik Avustralya kahvaltısı denildiğinde bahsedilmesi gereken en önemli gıda Vegemite. Kızarmış ekmeğin üzerine sürülerek tüketilen Vegemite, artık bira mayasından yapılıyor. Çok yararlı ve sağlıklı bir ürün olduğu bilinen Vegemite, Avustralya kahvaltılarının olmazsa olmazı.

Brezilya'da Kahvaltı







Oldukça ilginç bir kahvaltı kültürüne sahip olan Brezilya'da genellikle bagete benzeyen bir ekmeğin, yani “Pão Francês”in yanında çeşitli peynirler ve jambon tüketiliyor. Papaya gibi tropikal meyvelerin de sıkça tüketildiği klasik Brezilya kahvaltısının vazgeçilmezi kahve. Bazen kahvenin yanında kek de yenilebilen Brezilya'da avakado da önemli bir besin olarak kabul görüyor.

Kahvaltıda Balık mı?





Japonya'da en çok tüketilen yiyecekler olarak bilinen pirinç ve balık, kahvaltıda da karşımıza çıkıyor. Sabahları güne Miso çorbası ile başlayan Japonlar; sonrasında pilav, balık köftesi ya da balık ızgara, tofu ve turşu çeşitleri yemeyi tercih ediyor. Genellikle Tamagoyaki ismi verilen omletin de tüketildiği klasik Japon kahvaltısının yanında bitki çayları ve özellikle yeşil çay içiliyor. Geleneksel Japon kahvaltısı için dengeli ve düşük kalorili bir öğün diyebiliriz.

Klasik Amerikan Kahvaltısı







Amerikan kahvaltı kültürü; tatlı ve tuzlu yiyeceklerin karışımı olan, çok fazla çeşide sahip bir sofrayı beraberinde getiriyor. Amerikan kahvaltılarında omlet, domuz pastırması, patates kızartması gibi tuzlu yiyeceklerin yanı sıra pankek, waffle, Cinnamon Roll ve muffin gibi çeşit çeşit tatlı tüketilebiliyor. Aynı zamanda mısır gevreğinin de sıkça tüketildiği Amerikan kahvaltısının yanında ise genellikle kahve ya da portakal suyu içiliyor.