Tuzda Balık Tarifi Nasıl Yapılır?

KAÇ KİŞİLİK3 kişilik
HAZIRLAMA SÜRESİ30 dakika
PİŞİRME SÜRESİ45 dakika
KALORİ150
Tuzda balık tarifi için gerekli malzemeler
- 1 adet deniz levreği
- 1 kg deniz tuzu
- 1 kg sofra tuzu
- 3 adet yumurta beyazı
- 2 defne yaprağı
- 2 dal kekik
- 2 dal biberiye
- 3 diş sarımsak
- 1 adet limon
Tuzda balık tarifi adım adım yapılışı1Kaya tuzu ve sofra tuzunu yumurta beyazları ile birlikte karıştırın.
2Fırın tepsisinin alt kısmına yarısını yerleştirilir.
3Balığı yıkayın ve temizleyin, içerisine sarımsak, limon, defne yaprağı, biberiye ve kekik ekleyerek fırın tepsisine yerleştirin.