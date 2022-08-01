Tuzda Balık Tarifi Nasıl Yapılır?

Farklı balık tarifleri arayanlar tuzda balık tarifini mutlaka denemeliler. Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzeti tuzda balık farklı tekniklerle pişirilir. Peki tuzda balık nasıl yapılır? Tüm gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları...

KAÇ KİŞİLİK 3 kişilik HAZIRLAMA SÜRESİ 30 dakika PİŞİRME SÜRESİ 45 dakika KALORİ 150 Tuzda balık tarifi için gerekli malzemeler 1 adet deniz levreği

1 kg deniz tuzu

1 kg sofra tuzu

3 adet yumurta beyazı

2 defne yaprağı

2 dal kekik

2 dal biberiye

3 diş sarımsak

1 adet limon Tuzda balık tarifi adım adım yapılışı 1Kaya tuzu ve sofra tuzunu yumurta beyazları ile birlikte karıştırın.

2Fırın tepsisinin alt kısmına yarısını yerleştirilir.

3Balığı yıkayın ve temizleyin, içerisine sarımsak, limon, defne yaprağı, biberiye ve kekik ekleyerek fırın tepsisine yerleştirin. 3 kişilik30 dakika45 dakika1501Kaya tuzu ve sofra tuzunu yumurta beyazları ile birlikte karıştırın.2Fırın tepsisinin alt kısmına yarısını yerleştirilir.3Balığı yıkayın ve temizleyin, içerisine sarımsak, limon, defne yaprağı, biberiye ve kekik ekleyerek fırın tepsisine yerleştirin.