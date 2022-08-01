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Tuzda Balık Tarifi Nasıl Yapılır?

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Farklı balık tarifleri arayanlar tuzda balık tarifini mutlaka denemeliler. Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzeti tuzda balık farklı tekniklerle pişirilir. Peki tuzda balık nasıl yapılır? Tüm gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları...

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Tuzda Balık Tarifi Nasıl Yapılır?

KAÇ KİŞİLİK

 3 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 30 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 45 dakika

KALORİ

 150

Tuzda balık tarifi için gerekli malzemeler

  • 1 adet deniz levreği
  • 1 kg deniz tuzu
  • 1 kg sofra tuzu
  • 3 adet yumurta beyazı
  • 2 defne yaprağı
  • 2 dal kekik
  • 2 dal biberiye
  • 3 diş sarımsak
  • 1 adet limon

Tuzda balık tarifi adım adım yapılışı

1Kaya tuzu ve sofra tuzunu yumurta beyazları ile birlikte karıştırın.
2Fırın tepsisinin alt kısmına yarısını yerleştirilir.
3Balığı yıkayın ve temizleyin, içerisine sarımsak, limon, defne yaprağı, biberiye ve kekik ekleyerek fırın tepsisine yerleştirin.
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