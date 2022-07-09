Türk Mutfağının En Sevilen 7 Şerbetli Tatlısı

Bayramda sofralarınıza lezzet katacak şerbetli tatlı önerilerimizi listeledik.

Bayram tüm neşesi ile gelmişken evlerimize lezzet katacak tarifler için de kollar sıvandı. Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden şerbetli tatlılar bu bayram da sofralarımızı renklendirmeye geliyor. Tarihçesi çok eskiye uzanan bu klasik bayram lezzetleri özel günlerde sevdiklerinize ikram etmek için lezzetli alternatifler listesinde yer alıyor. Siz de bayramda hangi tatlıyı yapacağınıza hala karar veremediyseniz şerbetli tatlı tarifleri listemiz size ilham verebilir. Şerbetli tatlılar hazırlamanın püf noktaları neler? Tatlı şerbeti nasıl hazırlanır? Şerbetli tatlı çeşitleri nelerdir? Şerbetli tatlı hazırlarken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte revaniden ekmek kadayıfına bayramların en çok tercih edilen şerbetli tatlı tarifleri ve lezzet sırları.

1. Revani

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

Limon kabuğu rendesi

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 buçuk su bardağı irmik

Kabartma tozu

Vanilya

1 su bardağı un

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

5 damla limon suyu

4 su bardağı su

Yapılışı

Şerbetli tatlılar listemizin ilk sırasında lezzetine doyum olmayan revani tarifimiz yer alıyor. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden revani her bayram mutlaka hazırlanan tarifler arasında. Hadi o zaman vakit kaybetmeden tarif detaylarına geçelim. Revani tatlısının şerbeti için öncelikle şeker ve suyu küçük bir tencereye alalım ve kaynamaya bırakalım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra soğumaya bırakabiliriz. Ardından kekimizi hazırlamaya geçelim. Orta büyüklükte bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri ilave ederek çırpalım. Karışım beyaz renk alıp köpük köpük bir kıvama ulaştığında diğer malzemeleri de ekleyip kek hamurunu güzelce çırpalım. Bu aşamadan sonra hamurumuzu yağlanmış büyük boy borcama dökebiliriz. Ardından önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri pembeleşene dek 35 dakika pişirmeliyiz. Pişme işleminin ardından fırından aldığımız tatlı henüz sıcakken soğumuş şerbeti üzerine dökelim. Tatlının şerbetini çekmesi lezzet açısından önemli. Bu nedenle tatlıyı en az 2 saat dinlenmeye bırakalım. Ardından servise hazır hale gelecek. Şimdiden afiyet olsun.

2. Şekerpare

Hamuru İçin;

250 gram tereyağı

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

2 çay bardağı irmik

Yarım çay kaşığı karbonat

2 adet yumurta

1 buçuk çay bardağı pudra şekeri

3 su bardağı un

1 paket vanilya

Şerbeti İçin;

4 su bardağı toz şeker

Biraz taze limon suyu

4 su bardağı su

Yapılışı

Tam kıvamında enfes bir şekerpare tatlısı yapmak için, öncelikle şerbeti hazırlamakla başlayalım. Bu işlem için şekeri, suyu ve 3 limon suyunu bir tencereye koyup, kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra 6 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatın. Şekerpare hamuru için, yumuşamış tereyağını ve diğer bütün malzemeleri bir kaba aktaralım. Karışımın içine unu azar azar ilave edip yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, oval şekiller verelim. Ardından minik şekerparelerimizi önceden yağlanmış borcama dizelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çatalla alt kısımlarına çizik atalım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri kızarana kadar pişirmemiz önemli. Finalde soğumuş olan şerbeti, sıcak şekerparelerin üzerine döküyoruz. Hemen ardından üstünü kapatıp, şerbetinin çekmesini sağlamalıyız. Evet, şekerpare tatlımız servise hazır! Afiyet olsun.

3. Kalburabastı

Hamuru için;

1 çay bardağı süt

3 yemek kaşığı irmik

1 çay bardağı sıvı yağ

125 gram tereyağı

3 buçuk su bardağı un

1 yemek kaşığı yoğurt

Limon suyu (birkaç damla)

1 buçuk çay kaşığı karbonat

Şerbeti için;

2 buçuk su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

2 buçuk su bardağı su

Ceviz (iç harcı için kullanacağız)

Yapılışı

Şerbetli tatlı tarifleri listemizde 3. sırada kalburabastı yer alıyor. Kalburabastı için sade ve net bir şerbetli tatlı desek yanlış olmaz. Peki nasıl hazırlanır? Öncelikle kalburabastı tatlısının şerbetini hazırlamakla işe başlıyoruz. Bu adım için şeker ve su küçük bir tencereye alınarak kaynamaya bırakılmalı. Yaklaşık 15 dakika karışım kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyip 4-5 dakika daha kaynatmalıyız. Hemen ardından ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Sıra geldi bu lezzetli tatlının hamurunu hazırlamaya. Öncelikle yoğurma kabına un ve irmik ekleyelim ve ellerimizle biraz karıştıralım. Daha sonra, oda sıcaklığındaki tereyağının üzerine bir kaç damla limon damlatıp karbonat, süt, yağ ve yoğurt ilavesi ile hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar hazırlayıp, elimizle yuvarlayarak kenara dizelim. Top haline gelen hamurları kalbur üzerine bastırıp elle açmalıyız. Bu tatlıya adını veren kalburun kullanıldığı adım olarak oldukça önemli bir adım. Kalbura bastığımız tatlının ortasına iri doğranmış ceviz içinden bir miktar ilave edelim. İç harcını yerleştirdikten sonra hamurun kenarlarını ortada birleştirilerek iyice kapatalım.

Hazırladığımız tatlıları ters çevirerek kalburdan alalım ve fırın tepsisine aralıklı olarak dizelim. Eğer hamurunuz yeterince yağlı ise tepsiyi yağlamanıza gerek kalmayacağını hatırlatmak isteriz. Dilerseniz pişirme kağıdı kullanarak da pişirme işlemini yapabilirsiniz. Tüm hamur şekillendirilip, tepsilere dizildikten sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakacağız. Tatlılarımız güzelce kızardıktan sonra fırından alıp sıcak tatlıya soğuk şerbet gezdirmemiz gerekiyor. Dilerseniz şerbeti dökmeden önce tatlılarınızı fırın kabından alıp daha küçük bir borcama aktarabilirsiniz. Böylece şerbet çok yayılmamış olacak ve tatlılarınız şerbeti daha iyi hapsedecek. Birkaç saat dinlendirdikten sonra kalburabastı tatlınızı servis edebilirsiniz. Dilerseniz servis ederken Antep fıstığı veya Hindistan cevizi ile renklendirebilirsiniz. Öte yandan sütlü dondurma da bu tarife iyi bir eşlikçi olacaktır. Şimdiden afiyet olsun.

4. Lokma tatlısı

Hamuru için;

3 su bardağı un

400 ml ılık su

2 yemek kaşığı şeker

Çok az tuz

1 yemek kaşığı maya

Şerbeti için;

2 buçuk su bardağı şeker

9 damla limon suyu

2 su bardağı su

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Yapılışı

Tarife ilk olarak tatlımızın şerbetini hazırlamakla başlayalım. Bu adım için tencereye şeker ve suyu alarak karıştıralım ve bir süre kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra ocağın altını kısalım ve 10 dakika kadar bu şekilde kısık ateşte kaynatalım. Öte yandan limon suyunu da ekleyerek şerbeti karıştıralım ve 5 dakika sonra ocaktan alalım. Daha hızlı soğuması için ayrı bir kaseye boşaltarak mutfak tezgahında şerbetimizi bekletelim. Lokmanın hamuru için uygun bir kap seçelim. Un, maya, şeker ve tuzu kaba alarak karıştıralım. Unun ortasına minik bir havuz oluşturalım ve buraya ılık suyu ilave edelim. Çırpma teli yardımıyla hamurumuzu güzelce karıştıralım. Tüm malzemeler karışıp hamur yumuşak bir kıvam aldığında üzerini önce streç filmle ardından temiz bir örtü ile örterek 40 dakika civarı mayalanmaya bırakalım. Bu sürenin sonunda hamurun üzerini yavaşça açalım ve kaşık yardımı ile toparlayalım. Derin ve geniş bir tavaya sıvı yağ ekleyelim ve ocağa alalım. Yanımıza küçük bir kase içerisinde de sıvı yağ bulunduralım. Bir çay kaşığını kasedeki yağa batıralım. Elimize hamurdan bir miktar alalım ve yumru haline getirelim.

Parmaklarımızın arasından çıkan hamuru yağladığımız kaşıkla alalım ve henüz çok fazla ısınmamış olan sıvı yağın içerisine dikkatli bir şekilde bırakalım. Lokmalarımızı ara ara karıştıralım ve her yerinin eşit bir şekilde kızardığından emin olalım. Piştiğinden emin olduğumuz lokmaları kevgir yardımı ile yağın içinden alalım ve şerbetin içine bırakarak bir kaç dakika karıştırdıktan sonra servis tabağına aktaralım. Bu aşamada lokmaları alırken dikkat etmemiz gereken nokta ise, ocağı kapatarak yağın fazla ısınmasını engellemek olacak. Yine aynı şekilde lokmaları tavaya doldurduktan sonra tavanın altını bir miktar açalım ve bu şekilde pişirelim. Hamur bitene kadar aynı işlemi sürdürerek lokmalarımızı şekillendirip pişirmeye devam edelim. Kaşığı her defasında yağa daldırmayı unutmayalım. Tüm lokmalar kızardıktan sonra tatlımız servise hazır. Afiyet olsun.

5. Şambali tatlısı

5 su bardağı irmik

1 buçuk su bardağı bardağı toz şeker

2 su bardağı yağsız süt

1 tatlı kaşığı karbonat (10 gr)

Şerbeti için;

4 buçuk su bardağı toz şeker

Çeyrek limon suyu

3 buçuk su bardağı su (600 ml)

Yapılışı

Bu enfes tatlıyı hazırlamak için öncelikle süt ve toz şekeri buluşturalım. Şeker sütün içinde eriyinceye kadar karışımı güzelce karıştıralım. Diğer taraftan yoğurma kabına irmik ve karbonatı alalım. Ilık kıvamdaki sütü irmiğin üzerine yavaş yavaş boşaltalım ve tüm malzemeyi bir spatula yardımı ile karıştırdıktan sonra kabın üzerini streç filmle kapatalım. Bu şekilde bir gece dinlenmesi önemli, karışımı bir gece duracak şekilde buzdolabına kaldıralım. Şambali hazırlarken hamurunu bu şekilde bir gece önceden hazırlayıp mutlaka en az 12 saat dinlendirmemiz önemli. Yeterince dinlendirdiğimiz irmiği dolaptan çıkardıktan sonra bir 15-20 dakika daha bekletelim ve elimizle irmiği güzelce yoğuralım. Hemen ardından fırın tepsisinin tabanını yağlayalım ve içine hamuru boşaltalım. Hamuru tepsiye eşit miktarda dağıttıktan sonra üzerini bir spatula yardımıyla düzeltelim. Daha sonra tatlımızı eşit ölçülerde olacak şekilde keselim.

Bu aşamada tatlıyı tamamen kesmeniz gerekmediğini hatırlatmak isteriz. Yalnızca tatlının kesme yerleri belli olacak şekilde iz oluşturmanız yeterli olacaktır. Her bir dilimin üzerine birer yer fıstığı yerleştirelim. Tatlıyı 180 derece ısıttığımız fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Şambali tatlısının şerbetini hazırlamak için toz şeker ve suyu geniş tencereye alarak güzelce karıştıralım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra içine limon suyunu da ilave edelim ve 15 dakika daha bu şekilde kaynatalım. Öte yandan fırından aldığımız tatlıyı üzerindeki izlerden ilerleyerek dilimleyelim. Sıcak şambali tarifimizin üzerine dumanı tüten şerbeti de gezdirerek dökelim. Tatlımızı en az 5 saat bu şekilde dinlendirmemiz önemli. Ardından servise hazır hale gelecektir. Afiyet olsun!

6. Burma baklava

22 adet ince baklavalık yufka

200 gram köy tereyağı

1 çay bardağından biraz fazla sıvı yağ

Şerbeti için:

3 buçuk su bardağı toz şeker (630 gram)

4 su bardağı su (800 ml)

Çeyrek limon suyu

İnce çekilmiş ceviz içi

Yapılışı

Şerbetli tatlı tarifleri listemizin 6. sırasında bayram sofralarının olmazsa olmaz lezzetlerinden burma baklava tarifimiz yer alıyor. Öncelikle tatlının şerbeti için şeker ve suyu tencereye alarak karıştıralım ve ardından ocakta kaynamaya bırakalım. Şerbet kaynayınca ocağı orta ateşe ayarlayalım ve 16 dk kadar bu şekilde kaynatalım. Şerbeti ocaktan almadan önce içine limon suyunu ekleyelim ve ocağı kapatarak şerbeti soğumaya bırakalım. Ayrı bir kap içinde tereyağı eritelim ve içine sıvı yağı ekleyerek biraz karıştıralım. Artık baklavamıza şekil verme aşamasına geçebiliriz. Bir baklava yufkasını tezgaha alarak karışım yaptığımız yağdan bir miktar ekleyelim ve yufkanın her yerine dağıtalım. Bu aşamada çok fazla yağa bulamanıza gerek olmadığının altını çizmek isteriz. İkinci yufkayı da üzerine sererek aynı şekilde onu da güzelce yağlayalım. Yufkanın yarısına ulaşınca üzerine çekilmiş cevizi dağıtalım ve oklavayla rulo haline getirelim.

Ardından yufkanın iki tarafından bastırarak burma şekli oluşturalım ve oklavadan yufkayı çıkararak içini yağladığımız borcama aktaralım. Bu şekilde bütün baklavalık yufkalara şekil vermeye devam edelim. Daha sonra yufkalarımızı dilimleyerek üst tabanına artan yağı fırçayla dağıtalım. Bu aşamada biraz tereyağı eriterek üzerine dağıtmanız tarife lezzet katacaktır. Finalde önceden ısıttığımız 180 derece fırında 45-50 dk kadar tatlımızı pişirelim. Burma baklavamız fırından çıkınca 7-8 dakika kadar dinlendirelim. Ardından soğuk şerbetimiz ile enfes tatlımızı buluşturabiliriz. Şerbeti döktükten sonra birkaç saat daha dinlendirme işlemini sürdürelim. Hemen ardından ceviz ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyoruz.

7. Ekmek kadayıfı

Kek malzemeleri:

3 adet yumurta

180 gram toz şeker

3 fincan un

Vanilya

Kabartma tozu

Şerbet malzemeleri:

600 ml su (3 su bardağı)

540 gram şeker

Krema malzemeleri:

2 buçuk su bardağı süt

3 yemek kaşığı elenmiş un (30 gr)

2 yemek kaşığı ceviz veya hindistan cevizi

1 buçuk paket vanilya

4 yemek kaşığı şeker (40 gr)

Yapılışı

Şerbetli tatlı tarifleri listemizi lezzeti ile baş döndüren bir tarif ile tamamlıyoruz. Tarifimizin kekini hazırlamak için öncelikle bir kap içine yumurta ve şekeri ekleyelim. Şeker eriyinceye dek çırpmalıyız. Köpük halini alan karışıma un, kabartma tozu ve vanilya ilavesi yapalım. Bu şekilde karıştırma işlemini sürdürelim. Hazırladığınız hamuru fırın tepsisine aktarın. 180 dereceye ısıttığınız fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirmek önemli. Ardından tatlıyı fırından çıkarıp soğumaya bırakalım. Kadayıfın karamelli şerbetini hazırlamak için derin bir tencereye şeker ilave edip, kısık ateşte eritelim. Şeker tamamen sıvı hale gelince üzerine 3 bardak sıcak su ilave edelim ancak karıştırma işlemini sürdürelim. Su eklenince şerbetin katılaşacağını hatırlatmak isteriz. Bu nedenle şeker tekrar eriyinceye dek devamlı karıştırmak önemli. Kaynayınca altını kapatıp, bir süre soğumaya bırakabiliriz. Sıra geldi ekmek kadayıfımızın kremasını hazırlamaya. Tatlının kreması için derin bir tencerenin içine un, süt ve şekeri ekleyin. Krema için muhallebi kıvamını elde edinceye dek karıştırarak pişirelim. Piştikten sonra içine hindistan cevizi ve vanilya ekleyip karıştırmaya devam edelim. Hemen ardından soğumaya bırakalım.

Dinlenen kekimizi, arasına krema yerleştirecek şekilde ortadan ikiye ayıralım. Kekin bir kısmını tepsinin altına yerleştirelim. Soğuyan şerbetimizi de, tepsiye yerleştirdiğimiz kekin üzerine eşit şekilde dökelim. Bir süre bu şekilde bekleterek tatlının şerbetini çektiğinden emin olalım. Ardından tatlının üzerine önceden hazırladığımız kremayı eşit şekilde dağıtalım. Kekin diğer kısmını da kremanın üzerine dikkatli bir şekilde yerleştirdikten sonra kalan şerbeti üzerine yayalım. Bu şekilde bir gece buzdolabında bekletirseniz tatlınız daha kıvamlı ve lezzetli olacaktır. Bayram sabahı ekmek kadayıfınızı dilimleyip, kaymaklı dondurma ile servis edebilirsiniz. Her bayram damaklarımızı tatlandıran ve keyifli sohbetlerimize eşlik eden tatlılar ile güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz. Dileriz şerbetli tatlılar listemizden bir tarif bu bayramınıza eşlik eder. Şimdiden afiyet olsun diyoruz.