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Topik nasıl yapılır? Topik tarifi, malzemeleri ve püf noktaları

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Ermeni mutfağının en bilinen mezelerinden biri topik doğru tarif ile yapıldığında mükemmel bir lezzet oluşturuyor. Nohut, patates, soğan ve tahinle yapılan bu meze sofralarınızda farklı bir lezzet oluşturur. Peki topik nasıl yapılır? İşte Topik tarifi için gerekli malzemeler ve adım adım yapılışı...

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Topik nasıl yapılır? Topik tarifi, malzemeleri ve püf noktaları

KAÇ KİŞİLİK

 4 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 15 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 15 dakika

KALORİ

 100

Topik hakkında kimi zaman vejeteryan köftesi yorumu da yapılır. Ermeni mutfağının meşhur mezesi Topik, nohut bazlı hamurdan oluşan ve genelde patates veya unla karıştırılmış , soğan , kuruyemiş ve kuş üzümü dolgusunun etrafını saran ve otlar , baharatlar ve baharatlarla tatlandırılmış bir lezzettir

Topik tarifi için gerekli malzemeler

  • 2 adet patates
  • 125 gr nohut
  • haşlanmış
  • 700 gr soğan
  • 150 gr tahin
  • Dolmalık Fıstık
  • Kuş Üzümü
  • Tarçın
  • yenibahar
  • karabiber
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Tuz

Topik tarifi adım adım yapılışı

1Patates ve nohut ayrı tencerelerde pişirilir.
2Nohutların kabukları ayıklanır.
3Nohut ve patatesler püre haline getirilir. İçerisine 50 gr tahin ve tuz ekleyerek kenara alınır.
4Soğanlar piyazlık doğranır ve zeytinyağı ile birlikte tavaya alınır.
5Suyunu saldıktan sonra içerisine şeker eklenir. Karamelize olmaya başlayınca baharatlar, kuş üzümü ve dolmalık biber eklenerek karıştırılır.
6Nohutlu harç streç içerisinde açılır.
7Ortasına harç koyularak kapatılır, soğuduktan sonra servis edilir. Afiyet olsun!
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