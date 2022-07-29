Topik nasıl yapılır? Topik tarifi, malzemeleri ve püf noktaları

Ermeni mutfağının en bilinen mezelerinden biri topik doğru tarif ile yapıldığında mükemmel bir lezzet oluşturuyor. Nohut, patates, soğan ve tahinle yapılan bu meze sofralarınızda farklı bir lezzet oluşturur. Peki topik nasıl yapılır? İşte Topik tarifi için gerekli malzemeler ve adım adım yapılışı...

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KALORİ

4 kişilik15 dakika15 dakika100

Topik hakkında kimi zaman vejeteryan köftesi yorumu da yapılır. Ermeni mutfağının meşhur mezesi Topik, nohut bazlı hamurdan oluşan ve genelde patates veya unla karıştırılmış , soğan , kuruyemiş ve kuş üzümü dolgusunun etrafını saran ve otlar , baharatlar ve baharatlarla tatlandırılmış bir lezzettir

Topik tarifi için gerekli malzemeler

2 adet patates

125 gr nohut

haşlanmış

700 gr soğan

150 gr tahin

Dolmalık Fıstık

Kuş Üzümü

Tarçın

yenibahar

karabiber

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz

Topik tarifi adım adım yapılışı

1Patates ve nohut ayrı tencerelerde pişirilir.2Nohutların kabukları ayıklanır.3Nohut ve patatesler püre haline getirilir. İçerisine 50 gr tahin ve tuz ekleyerek kenara alınır.4Soğanlar piyazlık doğranır ve zeytinyağı ile birlikte tavaya alınır.5Suyunu saldıktan sonra içerisine şeker eklenir. Karamelize olmaya başlayınca baharatlar, kuş üzümü ve dolmalık biber eklenerek karıştırılır.6Nohutlu harç streç içerisinde açılır.7Ortasına harç koyularak kapatılır, soğuduktan sonra servis edilir. Afiyet olsun!