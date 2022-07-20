Starbucks usulü Berry hibiskus evde nasıl yapılır?

Sıcaklar geldiğine göre buzlu içecek mevsimi de gelmiş demektir! Özellikle Starbucks'ta vazgeçilemeyecek lezzetler arasında yer alan Berry hibiscus tarifini evde de kolaylıkla deneyebilirsiniz. Peki Berry hibiscus nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve tarifin yapılış aşamaları

KAÇ KİŞİLİK 2 kişilik HAZIRLAMA SÜRESİ 10 dakika PİŞİRME SÜRESİ 5 dakika KALORİ 70 Berry hibiskus tarifi için gerekli malzemeler 1-2 tatlı kaşığı hibiskus

2 tatlı kaşığı şeker

Buz

4-5 adet böğürtlen (kuru kırmızı meyve kullanılabilir)

300 ml su Berry hibiskus tarifi adım adım yapılışı 1Sıcak su ve hibiskus bir kap içerisinde 3-4 dakika demlenir.

2Demlendikten sonra hibiskuslar içerisinden çıkartılır. Şeker eklenir ve karıştırılır.

3Çay soğutulmaya bırakılır.

4Bir bardağa buz koyulur. Böğürtlen ve çay eklenerek servis edilir. Afiyet olsun! 2 kişilik10 dakika5 dakika701Sıcak su ve hibiskus bir kap içerisinde 3-4 dakika demlenir.2Demlendikten sonra hibiskuslar içerisinden çıkartılır. Şeker eklenir ve karıştırılır.3Çay soğutulmaya bırakılır.4Bir bardağa buz koyulur. Böğürtlen ve çay eklenerek servis edilir. Afiyet olsun!