Starbucks usulü Berry hibiskus evde nasıl yapılır?

KAÇ KİŞİLİK2 kişilik
HAZIRLAMA SÜRESİ10 dakika
PİŞİRME SÜRESİ5 dakika
KALORİ70
Berry hibiskus tarifi için gerekli malzemeler
- 1-2 tatlı kaşığı hibiskus
- 2 tatlı kaşığı şeker
- Buz
- 4-5 adet böğürtlen (kuru kırmızı meyve kullanılabilir)
- 300 ml su
Berry hibiskus tarifi adım adım yapılışı1Sıcak su ve hibiskus bir kap içerisinde 3-4 dakika demlenir.
2Demlendikten sonra hibiskuslar içerisinden çıkartılır. Şeker eklenir ve karıştırılır.
3Çay soğutulmaya bırakılır.
4Bir bardağa buz koyulur. Böğürtlen ve çay eklenerek servis edilir. Afiyet olsun!