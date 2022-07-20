banner762
banner815
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
10 0
Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı
Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı
29 0
 
Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırıyor?
Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırıyor?
25 0
FODER'in 'Tema' fotoğraf sergisi AKM’de açıldı
FODER'in 'Tema' fotoğraf sergisi AKM’de açıldı
14 0
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?
44 0
KTOEÖS’ten Çavuşoğlu’na 17 soru
KTOEÖS’ten Çavuşoğlu’na 17 soru
14 0
“Bu manzara karşısında adeta insanlığımızdan utandık”
“Bu manzara karşısında adeta insanlığımızdan utandık”
23 0
banner797

Starbucks usulü Berry hibiskus evde nasıl yapılır?

banner476

Sıcaklar geldiğine göre buzlu içecek mevsimi de gelmiş demektir! Özellikle Starbucks'ta vazgeçilemeyecek lezzetler arasında yer alan Berry hibiscus tarifini evde de kolaylıkla deneyebilirsiniz. Peki Berry hibiscus nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve tarifin yapılış aşamaları

banner825
Starbucks usulü Berry hibiskus evde nasıl yapılır?

KAÇ KİŞİLİK

 2 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 10 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 5 dakika

KALORİ

 70

Berry hibiskus tarifi için gerekli malzemeler

  • 1-2 tatlı kaşığı hibiskus
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • Buz
  • 4-5 adet böğürtlen (kuru kırmızı meyve kullanılabilir)
  • 300 ml su

Berry hibiskus tarifi adım adım yapılışı

1Sıcak su ve hibiskus bir kap içerisinde 3-4 dakika demlenir.
2Demlendikten sonra hibiskuslar içerisinden çıkartılır. Şeker eklenir ve karıştırılır.
3Çay soğutulmaya bırakılır.
4Bir bardağa buz koyulur. Böğürtlen ve çay eklenerek servis edilir. Afiyet olsun!
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.