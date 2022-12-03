Soğuk Kış Akşamlarında İçinizi Isıtacak 6 Kış Kokteyli Tarifi

Uzmanların aktardıklarına göre bu kış yine oldukça soğuk geçecek gibi görünüyor! Peki kışın ayazını atlatmanıza yardımcı olacak şahane kış kokteyllerimiz ile bu kışı biraz daha sıcak ve keyifli geçirebileceğinizi söylesek!

Kış aylarına yakışan aromaları ve sıcacık lezzetleri ile en sevilen kış kokteyllerini bir araya getirdik. Tereyağlı Sıcak Bourbon’dan Tarçınlı White Russian’a kadar mutlaka deneniz gereken 6 kokteyl aşağıda sizi bekliyor! Dilerseniz vakit kaybetmeden tarif detaylarına ve kış kokteylleri hazırlamanın püf noktalarına yakından bakalım.



İşte birbirinden lezzetli kış kokteylleri ve tarif detayları!



1. Tereyağlı sıcak Bourbon

1 buçuk shot Bourbon

¼ shot koyu krema

1 çay kaşığı tereyağı

4 shot sıcak su

1 adet tarçın çubuğu

¼ shot demerara şurubu

Yapılışı

Kış kokteylleri listemizin ilk sırasında aroması kış aylarına fazlasıyla yakışan bir tarif yer alıyor. Hazırsanız tereyağlı sıcak kokteylimizi hazırlamaya başlayalım. Yukarıda listelediğimiz malzemeleri büyük bir bardağa ya da kupaya koyun. Ardından tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Son olarak, tarçın çubuğuyla kış kokteylinize final yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

2. Balkabağı kokteyli

2 shot Bourbon

1 shot limon suyu

Yarım ölçek shot şurup

1 shot baharatlı balkabağı likörü

Tek shot balkabağı püresi

Yapılışı

Yukarıda listelediğimiz tüm malzemeleri shaker yardımı ile güzelce karıştırın. Kokteyl kıvama ulaşınca bardaklara servis edebilirsiniz. Ardından dlerseniz kokteyli krem şanti ve toz kakao ile renklendirebilirsiniz. Afiyet olsun.

3. Karanfilli sıcak kış kokteyli

1 shot rom

Tek shot konyak

1 shot limon suyu

Tek shot şurup

Yapılışı

Kış kokteylleri listemizin üçüncü sırasında karanfil aromalı enfes bir kokteyl tarifimiz var! Öncelikle yarım shottan az bitter ile birlikte büyük bir bardağa 3 shot kaynar su koyun. Karışıma diğer malzemeleri de ilave edin ve karıştırın. Dilerseniz kokteyli tarçın çubuğu, karanfil ya da limon dilimleriyle renklendirebilirsiniz.

4. Tereyağlı sıcak rom

4 yemek kaşığı yumuşak kıvamlı tereyağı

1 yemek kaşığı vanilyalı dondurma

3 yemek kaşığı esmer şeker

Yarım çay kaşığı tarçın

250 ml rom

500 ml elma şarabı

Yapılışı

İlk adım olarak bir karıştırma kabında şeker ve tereyağını kabarana dek çırpın. Dondurma ve tarçını da karışıma ekleyerek çırpma işlemini sürdürün. Hazırladığınız karışımı bir kavanoza koyun ve sert bir kıvama ulaşana dek donmaya bırakın. Bir tencerede elma şarabını ve başka bir tencerede romu devamlı karıştırarak ısıtın. Ancak kaynamamasına özen gösterin. Isınan içecekleri kolay servis edebileceğiniz karaflara aktarın. Hazırlayacağınız her kadehe dondurucuda beklettiğiniz karışımdan 2’şer yemek kaşığı ilave edin. Ardından bardağın 1/3’ünü sıcak rom ve kalan kısmı sıcak elma şarabı ile doldurun. Karıştırarak servis edebilirsiniz.

5. Hindistan cevizi aromalı rom

3 shot baharatlı rom

Yarım su bardağı hindistan cevizi sütü

1 buçuk su bardağı tam yağlı süt

1 adet vanilya fasülyesi

1 buçuk çay kaşığı hindistan cevizi özü

Yapılışı

Öncelikle küçük bir tencereye tam yağlı sütü, hindistan cevizi sütünü ve hindistan cevizi özünü koyun. Bir adet ihtiyacımız olan vanilya fasülyesini soyun. Hem kabuğunu hem de meyvesini karışıma ekleyeceğiz. Karışımı kaynayıncaya dek pişirin. Pişirdiğiniz karışımdan vanilya fasülyesinin kabuğunu ayırın. Karışımı köpürünceye dek çırpın. Romu iki ayrı bardağa eşit şekilde bölün. Üst kısmına eşit olarak süt karışımını ekleyin. Ortaya çıkan köpüğü bir kaşık yardımıyla kokteylinizin üzerine sürebilirsiniz.

6. Tarçınlı White Russian

2 shot votka

1 adet buz küpü

Tek shot kahve likörü

1 shot tarçın şurubu

Tek shot krema

Kış kokteylleri listemize White Russian ile final yapıyoruz. Öncelikle bir bardağa buz küpünü koyun. Listelediğimiz malzemeleri sırayla bardağa ekleyin. Kremayı karışıma eklemeden önce malzemeleri iyice karıştırın. Kokteyliniz hazır! Afiyet olsun.