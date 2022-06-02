Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak Sıcacık Tatlılar

Bu tatlılar, soğuk havalarda içinizi ısıtacak! İşte birbirinden leziz ve pratik tatlı tarifleri...











Her kaşıkta içinizi ısıtacak: Çikolatalı Sufle!













Kütür kütür yemeye doyamadığımız elmanın tatlı hali: Fırında Elma Topları!











Tadından bal damlıyor: Ballı Kek!











Erimiş çikolataya, meyveleri banarak keyifle yiyin! Çikolatalı Meyveli Fondü











Sıcak sıcak: Cupcake

Malzemeler:•125 gr bitter küvertür çikolata•125 ml süt•3 adet yumurta (sarıları ve akları ayrılmış)•2 yemek kaşığı tereyağı (30 gr)•1,5 yemek kaşığı un•2 yemek kaşığı toz şeker (30 gr)•1 çimdik tuz (yumurta akları için)Kalıpları yağlamak için;•Tereyağı•KakaoÜzeri için;•Pudra şekeriTarif:•Sufle kaplarını tereyağı ile yağlayın ve kakao serperek içinin kaplanmasını sağlayın.•Sütü orta boy bir sos tenceresine alın, kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtın ve içine çikolatayı ilave edin.•Karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın ve ocağın altını kapatın.•Başka bir sos tenceresinde tereyağını eritin, üzerine unu ilave ederek hafifçe kokusu çıkana kadar kavurun ve erittiğiniz çikolataya ilave ederek karıştırın.•Çikolatalı karışımın altını kısık ateşte açın, toz şekerin yarısını sos tenceresine ilave edin ve eriyinceye kadar karıştırın.•Yumurta sarılarını da tek tek sos tenceresine ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar hızlıca karıştırarak tencereyi ocaktan alarak soğumaya bırakın.•Yumurta aklarına bir çimdik tuz ekleyerek kabartmaya başlayın, köpük köpük olunca içine toz şekeri ekleyin ve çırpma kabını ters çevirince akmayacak kıvama gelinceye kadar çırpın.•Yumurta aklarını bir spatula yardımıyla 2-3 seferde soğuttuğunuz çikolatalı karışıma yedirin.•Hazırladığınız sufle karışımını yağlanmış kaplara üstten bir parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırın.•200 derece önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin, pudra şekeri serperek servis yapın.Malzemeler:•4 adet soyulmuş elmaHamuru için;•3,5 su bardağı un•210 gr. tereyağı•1 tutam tuz•1 tutam şeker•5 yemek kaşığı soğuk suHarcı için;•4-5 yemek kaşığı esmer şeker•1 tatlı kaşığı tarçın•1 çay kaşığı muskat rendesiŞerbeti için;•1,5 su bardağı su•1 su bardağı şeker•1 tatlı kaşığı tereyağı•1 paket vanilyaTarif:•Bir sos tenceresinde su, şeker, vanilya ve tereyağını kaynatın. Karışım kaynamaya başlayınca, 5 dakika kaynattıktan sonra kenara alın.•Un, tereyağı, tuz ve şekeri parçalayıcıdan kum kıvamına gelinceye kadar iyice çekin. Ardından tek tek kaşıkla soğuk su ilave edip parçalayıcıdan çekmeye devam edin. Karışım hamur kıvamına gelince 2 yağlı kağıt arasında açın.•Elmaları soyun ve ortadaki çekirdekli kısmı oyarak çıkartın.•Bir kasede esmer şeker, tarçın ve muskat rendesini karıştırın.•Elmaların her tarafını tarçınlı karışımla kapladıktan sonra hamurun üst kısmına yerleştirin, enlemesine hamuru kesip elmayı hamurla sarın.•Tüm elmaları bu şekilde hazırladıktan sonra pişirme kabına yerleştirin, şerbeti üzerine döküp 200 derece önceden ısıtılmış fırında 40- 50 dakika pişirin.Tarif:Malzemeler:•2 adet yumurta•4 yemek kaşığı toz şeker•125 gr tereyağı (erimiş)•1 su bardağı süt•½ su bardağı su•½ su bardağı bal•1 tutam toz tarçın•4 su bardağı un•2 paket kabartma tozu•1 paket vanilya•5 adet kuru kayısı•½ su bardağı kuru dut•½ su bardağı yaban mersini•½ su bardağı ceviz (kıyılmış)Tarif:•Derin bir kapta yumurta, toz şeker ve erittiğiniz tereyağını bir çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. •Ardından süt, su ve balı ilave ederek tüm sıvıları çırpmaya devam edin.•Un, kabartma tozu, vanilya ve toz tarçını eleyerek sıvı karışıma ekleyin ve bir spatula yardımıyla dıştan içe doğru kapatarak iyice karıştırın.•İnce kıyılmış ceviz, küçük küpler halinde doğranmış kuru kayısıları, kuru dut ve yaban mersini ilave edip karıştırmaya devam edin. •Hamur kıvama geldiğinde yağlanmış fırın kabına bir kaşık yardımı ile parça parça koyun. •180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 – 50 dakika pişirin.•Pişince fırından alın ve üzerine 2 yemek kaşığı bal gezdirip dinlendirin.•Afiyet, bal olsun!Malzemeler:•200 gr bitter yada sütlü küvertür çikolata (yoksa 2 paket çikolata)•Yarım paket çiğ krema (100 ml)•Yarım su bardağı süt•1 adet kivi•1 adet armut•1 adet muz•1 adet portakal ya da kayısıTarif:•Kullanacağınız çikolatayı bıçak yardımıyla küçük küçük kıyın.•Küçük teflon bir sos tencereniz varsa süt ve kremayı tencereye alın kısık ateşte ısıtın.•Isınan krema-süt karışımını ocaktan alın ve içine kıydığınız çikolatayı ekleyerek karıştırın.•Çikolata pürüzsüz bir kıvama alıncaya kadar karıştırma işlemine devam edin.•Hazırladığınız çikolatayı fondünüze koyarak servis edin.•Fondü hazırlandıktan sonra meyvelerinizi yıkayın, dilimler halinde ya da küplere bölerek fondünüze bandırarak afiyetle yiyin.Malzemeler:Keki için;•3 adet yumurta•1,5 su bardağı şeker•1 su bardağı Ayçiçek yağı•1 su bardağı yoğurt•2 su bardağı un•1 su bardağı kakao•1 paket kabartma tozu•1 paket vanilya•1 fiske karbonatKreması için;•160 gr tereyağı•500 gr pudra şekeri•60 ml süt•Ahududu püresiTarif: •Yumurta ve şekeri iyice çırpın. •Sıvıyağ ve yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edin.•Diğer bütün malzemeleri ekleyip spatula ile karıştırın.•Muffin tepsisini yağlayın ve kek harcını kalıplara bölüştürün.•180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.•Fırından çıkan kekleri oda sıcaklığında soğutun.•Tereyağı ve pudra şekerini, tereyağı tamamen eriyinceye kadar çırpın.•Süt ve ahududu püresini ilave ederek ve çırpmaya devam edin.•Yıldız uçlu sıkma torbasına alın.•Sıkma torbasına aldığınız kremayı keklerin üzerine sıkın.•Afiyet olsun!