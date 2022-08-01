Şırdan Dolması Tarifi Nasıl Yapılır?

KAÇ KİŞİLİK4 kişilik
HAZIRLAMA SÜRESİ60 dakika
PİŞİRME SÜRESİ60 dakika
KALORİ290
Şırdan dolması tarifi için gerekli malzemeler
- 4 adet şırdan
- 4 adet soğan
- küçük
- 3 su bardağı pirinç
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 2 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı kimyon
- 2 çay kaşığı tuz
- 2 çay kaşığı pul biber
Şırdan dolması tarifi adım adım yapılışı1Şırdanları temizledikten sonra birkaç defa yıkayın.
2Yıkadığınız temiz şırdanları kenara alın. Limonlu su içerisinde 2-3 saat bekletin.
3Harç için soğanları ince yemeklik doğrayın. Üzerine baharat ekleyin.
4Şırdanın içini karışım ile doldurun.
5Salçalı su hazırlayarak üzerine dökün ve pişmeye bırakın. Afiyet olsun.