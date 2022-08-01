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Şırdan Dolması Tarifi Nasıl Yapılır?

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Adana'nın en sevilen yöresel lezzetlerinden biri olan şırdan, bir çeşit sakatattır. İç harcı pirinç ile doldurulur. Önemli olan iyi temizlenmesidir. Şırdan nasıl yapılır?

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Şırdan Dolması Tarifi Nasıl Yapılır?

KAÇ KİŞİLİK

 4 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 60 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 60 dakika

KALORİ

 290

Şırdan dolması tarifi için gerekli malzemeler

  • 4 adet şırdan
  • 4 adet soğan
  • küçük
  • 3 su bardağı pirinç
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • 2 çay kaşığı kimyon
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 çay kaşığı pul biber

Şırdan dolması tarifi adım adım yapılışı

1Şırdanları temizledikten sonra birkaç defa yıkayın.
2Yıkadığınız temiz şırdanları kenara alın. Limonlu su içerisinde 2-3 saat bekletin.
3Harç için soğanları ince yemeklik doğrayın. Üzerine baharat ekleyin.
4Şırdanın içini karışım ile doldurun.
5Salçalı su hazırlayarak üzerine dökün ve pişmeye bırakın. Afiyet olsun.
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