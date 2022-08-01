Şırdan Dolması Tarifi Nasıl Yapılır?

Adana'nın en sevilen yöresel lezzetlerinden biri olan şırdan, bir çeşit sakatattır. İç harcı pirinç ile doldurulur. Önemli olan iyi temizlenmesidir. Şırdan nasıl yapılır?

KAÇ KİŞİLİK 4 kişilik HAZIRLAMA SÜRESİ 60 dakika PİŞİRME SÜRESİ 60 dakika KALORİ 290 Şırdan dolması tarifi için gerekli malzemeler 4 adet şırdan

4 adet soğan

küçük

3 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı biber salçası

2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı pul biber Şırdan dolması tarifi adım adım yapılışı 1Şırdanları temizledikten sonra birkaç defa yıkayın.

2Yıkadığınız temiz şırdanları kenara alın. Limonlu su içerisinde 2-3 saat bekletin.

3Harç için soğanları ince yemeklik doğrayın. Üzerine baharat ekleyin.

4Şırdanın içini karışım ile doldurun.

5Salçalı su hazırlayarak üzerine dökün ve pişmeye bırakın. Afiyet olsun. 4 kişilik60 dakika60 dakika2901Şırdanları temizledikten sonra birkaç defa yıkayın.2Yıkadığınız temiz şırdanları kenara alın. Limonlu su içerisinde 2-3 saat bekletin.3Harç için soğanları ince yemeklik doğrayın. Üzerine baharat ekleyin.4Şırdanın içini karışım ile doldurun.5Salçalı su hazırlayarak üzerine dökün ve pişmeye bırakın. Afiyet olsun.