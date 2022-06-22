Şekersiz güllaç nasıl yapılır?

KAÇ KİŞİLİK9 kişilik
HAZIRLAMA SÜRESİ15 dakika
PİŞİRME SÜRESİ10 dakika
KALORİ168
Şekersiz güllaç tarifi için gerekli malzemeler
- 2 yaprak güllaç
- 2 su bardağı süt
- 8 adet hurma
- Arası için ceviz
Şekersiz güllaç tarifi adım adım yapılışı1.Hurmaların çekirdeklerini çıkartın, ardından sıcak su içerisinde 30 dakika bekletin.
2.Yumuşayan hurmaları ve sütü tencereye alarak ısıtın. Blenderdan geçirin.
3.Güllaç yapraklarını ılık süt içerisine yumuşatarak güllaç yapmak istediğiniz kaba dizin.
4.Orta kısmına ceviz serpin ve dizmeye devam edin.
5.Hazırladığınız güllacı soğumaya bırakın. Soğuk bir şekilde servis edin.