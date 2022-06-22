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Şekersiz güllaç nasıl yapılır?

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Şekersiz güllaç tarifi malzemeleri ve yapılışı Ramazan'da daha az kalorili ama klasik bir tatlı yapmak istiyorsanız o zaman şekersiz güllaç tarifi tam size göre!

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Şekersiz güllaç nasıl yapılır?

KAÇ KİŞİLİK

 9 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 15 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 10 dakika

KALORİ

 168

Şekersiz güllaç tarifi için gerekli malzemeler

  • 2 yaprak güllaç
  • 2 su bardağı süt
  • 8 adet hurma
  • Arası için ceviz

Şekersiz güllaç tarifi adım adım yapılışı

1.Hurmaların çekirdeklerini çıkartın, ardından sıcak su içerisinde 30 dakika bekletin.
2.Yumuşayan hurmaları ve sütü tencereye alarak ısıtın. Blenderdan geçirin.
3.Güllaç yapraklarını ılık süt içerisine yumuşatarak güllaç yapmak istediğiniz kaba dizin.
4.Orta kısmına ceviz serpin ve dizmeye devam edin.
5.Hazırladığınız güllacı soğumaya bırakın. Soğuk bir şekilde servis edin.
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