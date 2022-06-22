Şekersiz güllaç nasıl yapılır?

Şekersiz güllaç tarifi malzemeleri ve yapılışı Ramazan'da daha az kalorili ama klasik bir tatlı yapmak istiyorsanız o zaman şekersiz güllaç tarifi tam size göre!

KAÇ KİŞİLİK 9 kişilik HAZIRLAMA SÜRESİ 15 dakika PİŞİRME SÜRESİ 10 dakika KALORİ 168 Şekersiz güllaç tarifi için gerekli malzemeler 2 yaprak güllaç

2 su bardağı süt

8 adet hurma

Arası için ceviz Şekersiz güllaç tarifi adım adım yapılışı 1.Hurmaların çekirdeklerini çıkartın, ardından sıcak su içerisinde 30 dakika bekletin.

2.Yumuşayan hurmaları ve sütü tencereye alarak ısıtın. Blenderdan geçirin.

3.Güllaç yapraklarını ılık süt içerisine yumuşatarak güllaç yapmak istediğiniz kaba dizin.

4.Orta kısmına ceviz serpin ve dizmeye devam edin.

5.Hazırladığınız güllacı soğumaya bırakın. Soğuk bir şekilde servis edin. 9 kişilik15 dakika10 dakika1681.Hurmaların çekirdeklerini çıkartın, ardından sıcak su içerisinde 30 dakika bekletin.2.Yumuşayan hurmaları ve sütü tencereye alarak ısıtın. Blenderdan geçirin.3.Güllaç yapraklarını ılık süt içerisine yumuşatarak güllaç yapmak istediğiniz kaba dizin.4.Orta kısmına ceviz serpin ve dizmeye devam edin.5.Hazırladığınız güllacı soğumaya bırakın. Soğuk bir şekilde servis edin.