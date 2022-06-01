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Portakal Çiçeği Reçeli Nasıl Yapılır?

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Portakal ağacın çiçeği olan bu çiçek, suda bekletildikten sonra damıtılarak portakal çiçeği suyu hazırlanır. Endüstriyel olarak üretilen su, pastacılıkta ve şekerlemecilikte hamurlara ve kremalara koku vermek için kullanılır.

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Portakal Çiçeği Reçeli Nasıl Yapılır?


Ev yapı içeceklerde ve reçel yapımında da kullanılan portakal çiçeğinden, damıtma sonrasında parfüm yapımında kullanılan uçucu bir yağ olan neroli elde ediliyor. Aktarlarda, ve pazarlarında bulabilirsiniz.
 

Portakal Çiçeği Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 kg portakal çiçeği
  • 1 kg toz şeker
  • 5 su bardağı su
  • 1 kahve fincanı limon suyu
 

Portakal Çiçeği Reçeli Nasıl Yapılır?

 
  • Çiçeklerin ortalarındaki sarı tohumları çıkarın. Yapraklarını kaynayan suya ilave edip bir taşım kaynatın. Ocaktan alın. Bol suyla yıkayın.
  • Yaprakları süzgece alıp suyunu süzdürün. Yarım limon suyunu ilave edin. Birkaç saat güneşte bekleterek beyazlaşmasını sağlayın.
  • Diğer tarafta su ile şekeri kaynatıp şurubu hazırlayın. Yaprakları bu şuruba ilave edin. Reçel kıvamına gelinceye kadar kaynatın.
  • Ocaktan alıp yarım limonun suyunu ilave ederek bir taşım daha kaynatın. Ilınınca kavanozlara aktarıp servise hazır hale getirin.
  • Dilerseniz, klasik portakal reçeli tarifini de deneyebilirsiniz.

Portakal Çiçeği Reçeli Püf Noktası:

Yaprakların ilk etapta kaynarken pişip pişmediğini anlamak için bir yaprağı sudan alıp iki parmak arasında ezin. Kolaylıkla ezilirse pişmiş demektir.
 

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