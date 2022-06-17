Patlıcanlı poğaça tarifi nasıl yapılır?

Poğaçanın her hali bir başka güzeldir ancak hiç patlıcanlı poğaça denediniz mi? Patlıcanın lezzeti poğaça ile buluşunca bir başka güzelleşen poğaçayı kesinlikle denemelisiniz. Peki patlıcanlı poğaça nasıl yapılır? Patlıcanlı poğaça tarifi için gerekli malzemeleri ve adım adım yapılışını hazırladık.

KAÇ KİŞİLİK 5 kişilik HAZIRLAMA SÜRESİ 30 dakika PİŞİRME SÜRESİ 15 dakika KALORİ 225 Patlıcanlı poğaça tarifi için gerekli malzemeler 200 gr beyaz veya labne krem peynir

125 gr margarin veya terayağı

200 gr un Üzeri için 1-2 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu İç harç için 150 gr közlenmiş patlıcan

50 ml krema

1 tatlı kaşığı un

1 tutam tuz

1 tutam karabiber Patlıcanlı poğaça tarifi adım adım yapılışı 1Krem peynir ve yağı birlikte ezin, üzerine elenmiş unu ilave edin, yoğurarak hamur haline getirin.

2Hamuru toz yapın, alüminyum folyoya sarın ve 30 dakika buzdolabında bekletin.

3Hamur hazır olunca unlu tezgahta merdane ile açın, yuvarlak kurabiye keseceği veya bardak ağzı ile kesin.

4Kesilmiş hamurlara yumurta sarısı sürün.

5Ortalarına krema, un, tuz, biber ve ezilmiş közlenmiş patlıcan ile hazırlanan poğaça içi koyun.

6Üzerlerine hamur kapatın, çevreleri çatalla bastırın böylece poğaçaların pişerken açılmasını önlersiniz.

7Poğaçalara yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin.180 derecede ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirilir. 5 kişilik30 dakika15 dakika2251Krem peynir ve yağı birlikte ezin, üzerine elenmiş unu ilave edin, yoğurarak hamur haline getirin.2Hamuru toz yapın, alüminyum folyoya sarın ve 30 dakika buzdolabında bekletin.3Hamur hazır olunca unlu tezgahta merdane ile açın, yuvarlak kurabiye keseceği veya bardak ağzı ile kesin.4Kesilmiş hamurlara yumurta sarısı sürün.5Ortalarına krema, un, tuz, biber ve ezilmiş közlenmiş patlıcan ile hazırlanan poğaça içi koyun.6Üzerlerine hamur kapatın, çevreleri çatalla bastırın böylece poğaçaların pişerken açılmasını önlersiniz.7Poğaçalara yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin.180 derecede ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirilir.