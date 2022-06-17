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Patlıcanlı poğaça tarifi nasıl yapılır?

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Poğaçanın her hali bir başka güzeldir ancak hiç patlıcanlı poğaça denediniz mi? Patlıcanın lezzeti poğaça ile buluşunca bir başka güzelleşen poğaçayı kesinlikle denemelisiniz. Peki patlıcanlı poğaça nasıl yapılır? Patlıcanlı poğaça tarifi için gerekli malzemeleri ve adım adım yapılışını hazırladık.

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Patlıcanlı poğaça tarifi nasıl yapılır?

KAÇ KİŞİLİK

 5 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 30 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 15 dakika

KALORİ

 225

Patlıcanlı poğaça tarifi için gerekli malzemeler

  • 200 gr beyaz veya labne krem peynir
  • 125 gr margarin veya terayağı
  • 200 gr un

Üzeri için

  • 1-2 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı çörek otu

İç harç için

  • 150 gr közlenmiş patlıcan
  • 50 ml krema
  • 1 tatlı kaşığı un
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber

Patlıcanlı poğaça tarifi adım adım yapılışı

1Krem peynir ve yağı birlikte ezin, üzerine elenmiş unu ilave edin, yoğurarak hamur haline getirin.
2Hamuru toz yapın, alüminyum folyoya sarın ve 30 dakika buzdolabında bekletin.
3Hamur hazır olunca unlu tezgahta merdane ile açın, yuvarlak kurabiye keseceği veya bardak ağzı ile kesin.
4Kesilmiş hamurlara yumurta sarısı sürün.
5Ortalarına krema, un, tuz, biber ve ezilmiş közlenmiş patlıcan ile hazırlanan poğaça içi koyun.
6Üzerlerine hamur kapatın, çevreleri çatalla bastırın böylece poğaçaların pişerken açılmasını önlersiniz.
7Poğaçalara yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin.180 derecede ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirilir.
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