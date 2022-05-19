Nefis Muzlu Dondurma Tarifi

Dondurma canavarı çocuklar için görüp görebileceğiniz en pratik ve sağlıklı dondurmalardan birini hazırlamak için de mutfağa girebilirsiniz bugün. Hem o ne zamandır yemek istediği dondurmayı yeme fırsatı bulur hem de sizin içiniz rahat olur.





Muzlu Dondurma Tarifi İçin Malzemeler 4adet büyük boymuz Muzlu Dondurma Tarifi Nasıl Yapılır? Muzlarınızı orta kalınlıkta dilimler halinde doğrayın. Ardından doğradığınız muzları buzdolabı poşetinin içerisine aktarın. Ağzını kapatın ve muzları aralıklı bir şekilde yayın. Ardından buzluğa atın ve 1 gece boyunca soğutun. Buzlanan muzlarınızı ertesi gün buzluktan çıkarın ve oda sıcaklığında birkaç dakika dinlendirin. Ardından rondoya ya da blendera aktarın ve geçirmeye başlayın. Belli aralıklarla kapağını açıp karıştırın. Kremamsı bir kıvam alınca dondurmanız oldu demektir. Dilerseniz şekil vererek hemen tüketebilirsiniz. Daha soğuk olmasını istiyorsanız bir kaba aktarıp buzlukta dondurduktan sonra dondurma kaşığıyla şekil vererek de tüketebilirsiniz. Afiyetler olsun!