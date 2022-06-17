Muzlu muffin tarifi nasıl yapılır?

KAÇ KİŞİLİK12 kişilik
HAZIRLAMA SÜRESİ15 dakika
PİŞİRME SÜRESİ25 dakika
KALORİ200
Muzlu muffin tarifi için gerekli malzemeler
- 250 gr un
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- ½ çay kaşığı karbonat
- 110 gr pudra şekeri
- 75 gr tereyağı
- eritilmiş
- 1 çay kaşığı vanilya
- 2 yumurta
- 2 büyük olgun muz
- ezilmiş
- 1 tatlı kaşığı limon suyunu süte ekleyip 20 dakika bekletin
Muzlu muffin tarifi adım adım yapılışı1Mmuffin kalıbını kağıt kaplarla hizalayın.
2Un, kabartma tozu, karbonat ve pudra şekerini büyük bir tutam tuzla birlikte eleyin.
3Ayrı bir kapta eritilmiş tereyağı, vanilyayı, yumurtayı, muzu karıştırın.
4Kuru malzemelerin ortasını havuz gibi açıp ıslak malzemeleri içine dökün.
5Fazla karıştırmamaya dikkat ederek bir çatal yardımıyla iyice karıştırın.
620-25 dakika pişirin. Tel raf üzerinde soğutun .