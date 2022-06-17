Muzlu muffin tarifi nasıl yapılır?

Davet sofralarında, beş çaylarında hatta çocuklarınız okuldan geldikten sonra pratik hazırlayacağınız muffin hem lezzetli hem de şık sunumların vazgeçilmezi. Peki, kolay ve pratik muzlu muffin nasıl yapılır? İşte muzlu muffin tarifi için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları

KAÇ KİŞİLİK 12 kişilik HAZIRLAMA SÜRESİ 15 dakika PİŞİRME SÜRESİ 25 dakika KALORİ 200 12 kişilik15 dakika25 dakika200 Muzlu muffin tarifi için gerekli malzemeler 250 gr un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

½ çay kaşığı karbonat

110 gr pudra şekeri

75 gr tereyağı

eritilmiş

1 çay kaşığı vanilya

2 yumurta

2 büyük olgun muz

ezilmiş

1 tatlı kaşığı limon suyunu süte ekleyip 20 dakika bekletin

Muzlu muffin tarifi adım adım yapılışı 1Mmuffin kalıbını kağıt kaplarla hizalayın.

2Un, kabartma tozu, karbonat ve pudra şekerini büyük bir tutam tuzla birlikte eleyin.

3Ayrı bir kapta eritilmiş tereyağı, vanilyayı, yumurtayı, muzu karıştırın.

4Kuru malzemelerin ortasını havuz gibi açıp ıslak malzemeleri içine dökün.

5Fazla karıştırmamaya dikkat ederek bir çatal yardımıyla iyice karıştırın.

620-25 dakika pişirin. Tel raf üzerinde soğutun . 1Mmuffin kalıbını kağıt kaplarla hizalayın.2Un, kabartma tozu, karbonat ve pudra şekerini büyük bir tutam tuzla birlikte eleyin.3Ayrı bir kapta eritilmiş tereyağı, vanilyayı, yumurtayı, muzu karıştırın.4Kuru malzemelerin ortasını havuz gibi açıp ıslak malzemeleri içine dökün.5Fazla karıştırmamaya dikkat ederek bir çatal yardımıyla iyice karıştırın.620-25 dakika pişirin. Tel raf üzerinde soğutun .