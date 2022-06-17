banner762
banner815
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
6 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
7 0
 
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
13 0
50 0
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
29 0
Elektrik kesintileri devam ediyor
Elektrik kesintileri devam ediyor
31 0
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
27 0
banner797
banner854

Muzlu muffin tarifi nasıl yapılır?

banner476

Davet sofralarında, beş çaylarında hatta çocuklarınız okuldan geldikten sonra pratik hazırlayacağınız muffin hem lezzetli hem de şık sunumların vazgeçilmezi. Peki, kolay ve pratik muzlu muffin nasıl yapılır? İşte muzlu muffin tarifi için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları

banner825
Muzlu muffin tarifi nasıl yapılır?

KAÇ KİŞİLİK

 12 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 15 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 25 dakika

KALORİ

 200

Muzlu muffin tarifi için gerekli malzemeler

  • 250 gr un
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • ½ çay kaşığı karbonat
  • 110 gr pudra şekeri
  • 75 gr tereyağı
  • eritilmiş
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • 2 yumurta
  • 2 büyük olgun muz
  • ezilmiş
  • 1 tatlı kaşığı limon suyunu süte ekleyip 20 dakika bekletin

Muzlu muffin tarifi adım adım yapılışı

1Mmuffin kalıbını kağıt kaplarla hizalayın.
2Un, kabartma tozu, karbonat ve pudra şekerini büyük bir tutam tuzla birlikte eleyin.
3Ayrı bir kapta eritilmiş tereyağı, vanilyayı, yumurtayı, muzu karıştırın.
4Kuru malzemelerin ortasını havuz gibi açıp ıslak malzemeleri içine dökün.
5Fazla karıştırmamaya dikkat ederek bir çatal yardımıyla iyice karıştırın.
620-25 dakika pişirin. Tel raf üzerinde soğutun .
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.