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Mozaik Pasta Tarifi Nasıl Yapılır?

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Sıcak havalarda tüketmek isteyeceğiniz soğuk bir mozaik pastaya ne dersiniz? Hem hafif hem de lezzetli olan mozaik pastayı damak zevkinize göre şekillendirebilirsiniz. Peki mozaik pasta nasıl yapılır? İşte tüm malzemeler ve yapılışı...

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Mozaik Pasta Tarifi Nasıl Yapılır?

KAÇ KİŞİLİK

 6 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 20 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 0 dakika

KALORİ

 330

Mozaik pasta tarifi için gerekli malzemeler

  • 350 gr bisküvi (yulaflı ya da sade)
  • 200 gr süt
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 5 yemek kaşığı şeker
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • eritilmiş
  • 1 su bardağı fındık

Mozaik pasta tarifi adım adım yapılışı

1Bisküvi dışındaki malzemeler karıştırılır.
2Bisküvi içerisine kırılır.
3Streç film sarılı kek kalıbına dökülür.
42-3 saat dondurucuda bekletilir.
5Dilimlenerek servis edilir. Afiyet olsun.
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