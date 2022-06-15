Mozaik Pasta Tarifi Nasıl Yapılır?

Sıcak havalarda tüketmek isteyeceğiniz soğuk bir mozaik pastaya ne dersiniz? Hem hafif hem de lezzetli olan mozaik pastayı damak zevkinize göre şekillendirebilirsiniz. Peki mozaik pasta nasıl yapılır? İşte tüm malzemeler ve yapılışı...

KAÇ KİŞİLİK 6 kişilik HAZIRLAMA SÜRESİ 20 dakika PİŞİRME SÜRESİ 0 dakika KALORİ 330 Mozaik pasta tarifi için gerekli malzemeler 350 gr bisküvi (yulaflı ya da sade)

200 gr süt

3 yemek kaşığı kakao

5 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

eritilmiş

1 su bardağı fındık Mozaik pasta tarifi adım adım yapılışı 1Bisküvi dışındaki malzemeler karıştırılır.

2Bisküvi içerisine kırılır.

3Streç film sarılı kek kalıbına dökülür.

42-3 saat dondurucuda bekletilir.

5Dilimlenerek servis edilir. Afiyet olsun. 6 kişilik20 dakika0 dakika3301Bisküvi dışındaki malzemeler karıştırılır.2Bisküvi içerisine kırılır.3Streç film sarılı kek kalıbına dökülür.42-3 saat dondurucuda bekletilir.5Dilimlenerek servis edilir. Afiyet olsun.