Mozaik Pasta Tarifi Nasıl Yapılır?

KAÇ KİŞİLİK6 kişilik
HAZIRLAMA SÜRESİ20 dakika
PİŞİRME SÜRESİ0 dakika
KALORİ330
Mozaik pasta tarifi için gerekli malzemeler
- 350 gr bisküvi (yulaflı ya da sade)
- 200 gr süt
- 3 yemek kaşığı kakao
- 5 yemek kaşığı şeker
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- eritilmiş
- 1 su bardağı fındık
Mozaik pasta tarifi adım adım yapılışı1Bisküvi dışındaki malzemeler karıştırılır.
2Bisküvi içerisine kırılır.
3Streç film sarılı kek kalıbına dökülür.
42-3 saat dondurucuda bekletilir.
5Dilimlenerek servis edilir. Afiyet olsun.