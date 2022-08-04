Adım adım köstebek pasta Lezzetiyle ve görüntüsü ile vazgeçilmez lezzetlerden köstebek pasta, mini sunumu ile herkese servis kolaylığı yaşatacak! İçindeki muzun lezzeti ile kakaonun birleşimi mükemmel bir ahenk sunuyor. Peki mini köstebek pasta tarifi nasıl yapılır? Gelin birlikte tadalım!

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4 kişilik30 dakika20 dakika490

Köstebek pasta özellikle son dönemin popüler tarifleri arasında. Malzeme listesi ve yapım aşamaları biraz göz korkutsa da zamanlama pratikleşebilen tarifler arasında. Ağızda dağılan lezzetli köstebek pasta tarifi için aşağıda gerekli malzemeleri ve tarifin yapım aşamalarını bulabilirsiniz. (Mini köstebek pasta tarifinin ardından İzmir bombası ve elmalı kurabiye de ilginizi çekebilir)

Mini Köstebek Pasta İçin Gerekli Malzemeler

4 yumurta

1 su bardağı şeker

2 su bardağı un

1 su bardağı ıspanak püresi

Yarım su bardağı su

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Kreması İçin

4 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı un

1 çay bardağı nişasta

3 yemek kaşığı hindistancevizi rendesi

25 gr tereyağı

1 paket vanilya

Mini köstebek pasta tarifi adım adım yapılışı

PÜF NOKTASI

1Keki için, yumurtaları ve şekeri çırpma kabına alarak mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın.2Ispanak püresini ve suyu ekleyip çırpmaya devam edin.3Kuru malzemeleri de ekleyip son kez çırpın.4Harcı yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın ve önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15-20 dakika fazla kurutmadan pişirin.5Pişen keki tezgaha alıp, soğumaya bırakın. Kreması için, süt, toz şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.6Ocaktan aldığınız kremaya vanilya ve yağı ekleyin, yağ eriyene kadar kremayı mikserle iyice çırpın ve arada karıştırarak kremayı soğumaya bırakın.7Soğuyan kremaya hindistan cevizi rendesini ekleyip karıştırın.8Soğuyan keki 5-6 cm çapında yuvarlak bir kurabiye kalıbıyla daireler şeklinde kesin.9Arta kalan parçaları rondoda iyice çekin ve toz haline getirin.10Yuvarlak kestiğiniz keklerin üzerine birer yemek kaşığı soğumuş kremadan koyun ve üzerlerini kırıntı kek parçalarıyla kaplayıp mini pastalar hazırlayın, üzerlerine çikolatalı sos dökerek fıstıkla yada kalan kek kırıntısıyla süsleyin, buzdolabında dinlendirip servis yapın.Su yerine süt kullanabilirsiniz.