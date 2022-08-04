Mini Köstebek Pasta Tarifi Nasıl Yapılır?

KAÇ KİŞİLİK4 kişilik
HAZIRLAMA SÜRESİ30 dakika
PİŞİRME SÜRESİ20 dakika
KALORİ490
Köstebek pasta özellikle son dönemin popüler tarifleri arasında. Malzeme listesi ve yapım aşamaları biraz göz korkutsa da zamanlama pratikleşebilen tarifler arasında. Ağızda dağılan lezzetli köstebek pasta tarifi için aşağıda gerekli malzemeleri ve tarifin yapım aşamalarını bulabilirsiniz. (Mini köstebek pasta tarifinin ardından İzmir bombası ve elmalı kurabiye de ilginizi çekebilir)
Mini Köstebek Pasta İçin Gerekli Malzemeler
- 4 yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı ıspanak püresi
- Yarım su bardağı su
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Kreması İçin
- 4 su bardağı süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 çay bardağı un
- 1 çay bardağı nişasta
- 3 yemek kaşığı hindistancevizi rendesi
- 25 gr tereyağı
- 1 paket vanilya
Mini köstebek pasta tarifi adım adım yapılışı1Keki için, yumurtaları ve şekeri çırpma kabına alarak mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın.
2Ispanak püresini ve suyu ekleyip çırpmaya devam edin.
3Kuru malzemeleri de ekleyip son kez çırpın.
4Harcı yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın ve önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15-20 dakika fazla kurutmadan pişirin.
5Pişen keki tezgaha alıp, soğumaya bırakın. Kreması için, süt, toz şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
6Ocaktan aldığınız kremaya vanilya ve yağı ekleyin, yağ eriyene kadar kremayı mikserle iyice çırpın ve arada karıştırarak kremayı soğumaya bırakın.
7Soğuyan kremaya hindistan cevizi rendesini ekleyip karıştırın.
8Soğuyan keki 5-6 cm çapında yuvarlak bir kurabiye kalıbıyla daireler şeklinde kesin.
9Arta kalan parçaları rondoda iyice çekin ve toz haline getirin.
10Yuvarlak kestiğiniz keklerin üzerine birer yemek kaşığı soğumuş kremadan koyun ve üzerlerini kırıntı kek parçalarıyla kaplayıp mini pastalar hazırlayın, üzerlerine çikolatalı sos dökerek fıstıkla yada kalan kek kırıntısıyla süsleyin, buzdolabında dinlendirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Su yerine süt kullanabilirsiniz.