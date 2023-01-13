Lezzet ve muhabbet durağı: Les Ambassadeurs “Mangal” ocakbaşı

Ülkenin gözde oteli Les Ambassadeurs Hotel bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan “Mangal” ocakbaşı, kısa sürede akşamcıların vazgeçilmez mekanı oldu.Nezih mekanı, kaliteli hizmeti, lezzetli meze ve kebaplarıyla fark yaratan “Mangal” ocakbaşında konuklar hem müzik dinleyip stres atıyor hem de sohbetin tadına varıyor.Usta şeflerin ellerinden mükemmel sunumlar eşliğinde ocakbaşı lezzetleri sunan mekan, eşsiz kebaplarıyla herkesi hayran bırakıyor.Doyasıya muhabbetin ve lezzetli yiyeceklerin tadına varan misafirler, mekânın kalitesinden, atmosferinden ve hizmetinden de oldukça memnun kalıyor.Günün yorgunluğunu atmak için mekana gelen konuklar, geç saatlerde kadar keyifli saatler geçiriyor.