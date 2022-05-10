Leziz Avokado Ve Chia Tohumlu Puding Tarifi

E vitamini barındıran bu besin, kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur. Genellikle salata ve tatlı yapımında kullanılır. Beyin sağlığına olumlu etkileri ile bilinen chia tohumu ise, metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Ayrıca sindirim sistemini düzenleyerek kilo kontrolünü kolaylaştırır. Malzemeleriniz hazırsa, sofralarınızdan eksik edemeyeceğiniz avokado ve chia tohumlu puding tarifine geçebiliriz.

Avokado Ve Chia Tohumlu Puding Tarifi İçin Malzemeler 4 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü

1/2 avokado

2 yemek kaşığı matcha

2 yemek kaşığı bal Avokado Ve Chia Tohumlu Puding Nasıl Yapılır? İlk olarak hindistan cevizi sütü, avokado ve matcha çayı tozunu blender’da yüksek devirde karıştırın.

Ardından orta büyüklükte bir kaseye alıp içine bal ve chia tohumlarını ekleyip karıştırın.

Ağzını kapatıp buzdolabında yarım saat bekletin. Yarım saat sonra çıkarıp tekrar karıştırın, küçük bardaklara paylaştırıp buzdolabına koyun.

En az 2 saat daha bekletip mevsim meyveleri ile süsleyip tüketin.

Avakado ve chia tohumlu pudingi, çikolata sosu ile tatlandırabilirsiniz. Afiyet olsun. Avokado ve Chia Tohumlu Pudingin Püf Noktaları Nelerdir? Puding yapımında 1 bardak süte, 4 kaşık chia tohumu oranını kullanın. Kişi sayısına göre miktarı azaltabilir veya arttırabilirsiniz.

Pudingi hazırlarken tahta kaşık kullanın ve karıştırma işlemini bırakmayın.

Kıvamı koyu olursa, yavaş yavaş süt ekleyebilirsiniz.

Pudingi mutlaka dolapta bekletin. Jel kıvamına geldiğinde servis edebilirsiniz. 1 Porsiyon Avokado ve Chia Tohumlu Puding Kaç Kaloridir? Avakado ve chia tohumlu pudingin bir porsiyonu, yaklaşık 70 kaloridir.