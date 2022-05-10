Leziz Avokado Ve Chia Tohumlu Puding Tarifi

Avokado Ve Chia Tohumlu Puding Tarifi İçin Malzemeler
- 4 yemek kaşığı chia tohumu
- 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü
- 1/2 avokado
- 2 yemek kaşığı matcha
- 2 yemek kaşığı bal
Avokado Ve Chia Tohumlu Puding Nasıl Yapılır?
- İlk olarak hindistan cevizi sütü, avokado ve matcha çayı tozunu blender’da yüksek devirde karıştırın.
- Ardından orta büyüklükte bir kaseye alıp içine bal ve chia tohumlarını ekleyip karıştırın.
- Ağzını kapatıp buzdolabında yarım saat bekletin. Yarım saat sonra çıkarıp tekrar karıştırın, küçük bardaklara paylaştırıp buzdolabına koyun.
- En az 2 saat daha bekletip mevsim meyveleri ile süsleyip tüketin.
- Avakado ve chia tohumlu pudingi, çikolata sosu ile tatlandırabilirsiniz. Afiyet olsun.
Avokado ve Chia Tohumlu Pudingin Püf Noktaları Nelerdir?
- Puding yapımında 1 bardak süte, 4 kaşık chia tohumu oranını kullanın. Kişi sayısına göre miktarı azaltabilir veya arttırabilirsiniz.
- Pudingi hazırlarken tahta kaşık kullanın ve karıştırma işlemini bırakmayın.
- Kıvamı koyu olursa, yavaş yavaş süt ekleyebilirsiniz.
- Pudingi mutlaka dolapta bekletin. Jel kıvamına geldiğinde servis edebilirsiniz.
1 Porsiyon Avokado ve Chia Tohumlu Puding Kaç Kaloridir?
Avakado ve chia tohumlu pudingin bir porsiyonu, yaklaşık 70 kaloridir.