banner762
banner815
Soyer Hacıganimler ve Koopspor galip
Soyer Hacıganimler ve Koopspor galip
9 0
Karmalar Ligi’nde Töre – Erenler çifti şampiyon
Karmalar Ligi’nde Töre – Erenler çifti şampiyon
11 0
 
59 0
Ali Nesim Hocayı sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Ali Nesim Hocayı sevgi ve saygıyla anıyoruz.
27 0
“Bu gidişle Arasta’ya da giremeyeceğiz”
“Bu gidişle Arasta’ya da giremeyeceğiz”
108 0
Gün annelerindi
Gün annelerindi
29 0
Kıbrıslı Türk eczacıdan büyük buluş
Kıbrıslı Türk eczacıdan büyük buluş
29 0
banner797
banner794

Leziz Avokado Ve Chia Tohumlu Puding Tarifi

banner476

E vitamini barındıran bu besin, kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur. Genellikle salata ve tatlı yapımında kullanılır. Beyin sağlığına olumlu etkileri ile bilinen chia tohumu ise, metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Ayrıca sindirim sistemini düzenleyerek kilo kontrolünü kolaylaştırır. Malzemeleriniz hazırsa, sofralarınızdan eksik edemeyeceğiniz avokado ve chia tohumlu puding tarifine geçebiliriz.

banner825
Leziz Avokado Ve Chia Tohumlu Puding Tarifi

Avokado Ve Chia Tohumlu Puding Tarifi İçin Malzemeler

  • 4 yemek kaşığı chia tohumu
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü
  • 1/2 avokado
  • 2 yemek kaşığı matcha  
  • 2 yemek kaşığı bal

Avokado Ve Chia Tohumlu Puding Nasıl Yapılır?

  • İlk olarak hindistan cevizi sütü, avokado ve matcha çayı tozunu blender’da yüksek devirde karıştırın.
  • Ardından orta büyüklükte bir kaseye alıp içine bal ve chia tohumlarını ekleyip karıştırın. 
  • Ağzını kapatıp buzdolabında yarım saat bekletin. Yarım saat sonra çıkarıp tekrar karıştırın, küçük bardaklara paylaştırıp buzdolabına koyun.
  • En az 2 saat daha bekletip mevsim meyveleri ile süsleyip tüketin.
  • Avakado ve chia tohumlu pudingi, çikolata sosu ile tatlandırabilirsiniz. Afiyet olsun.

Avokado ve Chia Tohumlu Pudingin Püf Noktaları Nelerdir?

  • Puding yapımında 1 bardak süte, 4 kaşık chia tohumu oranını kullanın. Kişi sayısına göre miktarı azaltabilir veya arttırabilirsiniz.
  • Pudingi hazırlarken tahta kaşık kullanın ve karıştırma işlemini bırakmayın.
  • Kıvamı koyu olursa, yavaş yavaş süt ekleyebilirsiniz.
  • Pudingi mutlaka dolapta bekletin. Jel kıvamına geldiğinde servis edebilirsiniz.

1 Porsiyon Avokado ve Chia Tohumlu Puding Kaç Kaloridir?

Avakado ve chia tohumlu pudingin bir porsiyonu, yaklaşık 70 kaloridir.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.