Karamel Frappucino Tarifi Nasıl Yapılır?

KAÇ KİŞİLİK1 kişilik
HAZIRLAMA SÜRESİ10 dakika
PİŞİRME SÜRESİ0 dakika
KALORİ300
Karamel Frappucino tarifi için gerekli malzemeler
- 1 yemek kaşığı granül kahve
- 1 yemek kaşığı şeker
- 3 yemek kaşığı sıcak su
- 200 ml süt
- Buz
- Süslemek için karamel sos
Karamel frappucino tarifi adım adım yapılışı1Granül kahve ile sıcak su karıştırılır. Şeker ilave edilir.
2Bardak karamel sos ile süslenir.
3Kahveli karışıma süt eklenerek iyice karıştırılır.
4Buzlu bardağa aktarılarak soğuk olarak servis edilir.