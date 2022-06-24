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Karamel Frappucino Tarifi Nasıl Yapılır?

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Starbucks'ın meşhur içeceklerinden karamel frappucinoyu evde denemeye ne dersiniz? Hem karamelli hem de soğuk bir kahve istiyorsanız o zaman karamel frappucinoyu mutlaka denemelisiniz. Karamel frappucino nasıl yapılır? Tüm gerekli malzemeler ve yapılışı...

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Karamel Frappucino Tarifi Nasıl Yapılır?

KAÇ KİŞİLİK

 1 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 10 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 0 dakika

KALORİ

 300

Karamel Frappucino tarifi için gerekli malzemeler

  • 1 yemek kaşığı granül kahve
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 3 yemek kaşığı sıcak su
  • 200 ml süt
  • Buz
  • Süslemek için karamel sos

Karamel frappucino tarifi adım adım yapılışı

1Granül kahve ile sıcak su karıştırılır. Şeker ilave edilir.
2Bardak karamel sos ile süslenir.
3Kahveli karışıma süt eklenerek iyice karıştırılır.
4Buzlu bardağa aktarılarak soğuk olarak servis edilir.
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