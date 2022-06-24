Karamel Frappucino Tarifi Nasıl Yapılır?

Starbucks'ın meşhur içeceklerinden karamel frappucinoyu evde denemeye ne dersiniz? Hem karamelli hem de soğuk bir kahve istiyorsanız o zaman karamel frappucinoyu mutlaka denemelisiniz. Karamel frappucino nasıl yapılır? Tüm gerekli malzemeler ve yapılışı...

KAÇ KİŞİLİK 1 kişilik HAZIRLAMA SÜRESİ 10 dakika PİŞİRME SÜRESİ 0 dakika KALORİ 300 Karamel Frappucino tarifi için gerekli malzemeler 1 yemek kaşığı granül kahve

1 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı sıcak su

200 ml süt

Buz

Süslemek için karamel sos Karamel frappucino tarifi adım adım yapılışı 1Granül kahve ile sıcak su karıştırılır. Şeker ilave edilir.

2Bardak karamel sos ile süslenir.

3Kahveli karışıma süt eklenerek iyice karıştırılır.

4Buzlu bardağa aktarılarak soğuk olarak servis edilir. 1 kişilik10 dakika0 dakika3001Granül kahve ile sıcak su karıştırılır. Şeker ilave edilir.2Bardak karamel sos ile süslenir.3Kahveli karışıma süt eklenerek iyice karıştırılır.4Buzlu bardağa aktarılarak soğuk olarak servis edilir.