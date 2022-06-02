Kabak kayganası nasıl yapılır?

İşte nefis kabak kaygana tarifi Un, yumurta ve sütten yapılan krepin, sade değil de içine yeşillik konulan yani otlu olan versiyonuna kaygana denir. Peki, kaygana nasıl yapılır?



KABAK KAYGANA NASIL YAPILIR? KABAK KAYGANA TARİFİ Malzemeler



2 kabak

2 su bardağı süt 3 yumurta 100 gr beyaz peynir

4-5 dal maydanoz

5 dal dereotu

2.5 su bardağı un

1 çay bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı zerdeçal

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı: Kabakları yıkayıp kurulayın ve rendenin iri tarafıyla rendeleyip büyük bir kaseye alın.

Ufalanmış peyniri ekleyip karıştırın. Yumurtaları ve baharatları ekleyin.

Süt, zeytinyağı, un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın.

Yapışmaz yüzeyli bir tavaya çok az zeytinyağı ekleyip ısıtın.

Küçük bir kepçe dolusu kaygana harcını tavaya döküp çay tabağı büyüklüğünde olacak şekilde yayın.

Orta ateşte pişirin.

Ilık olarak servis yapın.