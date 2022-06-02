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Kabak kayganası nasıl yapılır?

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İşte nefis kabak kaygana tarifi Un, yumurta ve sütten yapılan krepin, sade değil de içine yeşillik konulan yani otlu olan versiyonuna kaygana denir. Peki, kaygana nasıl yapılır?

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Kabak kayganası nasıl yapılır?


KABAK KAYGANA NASIL YAPILIR? KABAK KAYGANA TARİFİ

 

Malzemeler

 

  • 2 kabak
  • 2 su bardağı süt

3 yumurta

  • 100 gr beyaz peynir
  • 4-5 dal maydanoz
  • 5 dal dereotu
  • 2.5 su bardağı un
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı:

  • Kabakları yıkayıp kurulayın ve rendenin iri tarafıyla rendeleyip büyük bir kaseye alın.
  • Ufalanmış peyniri ekleyip karıştırın. Yumurtaları ve baharatları ekleyin.
  • Süt, zeytinyağı, un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın.
  • Yapışmaz yüzeyli bir tavaya çok az zeytinyağı ekleyip ısıtın.
  • Küçük bir kepçe dolusu kaygana harcını tavaya döküp çay tabağı büyüklüğünde olacak şekilde yayın.
  • Orta ateşte pişirin.
  • Ilık olarak servis yapın.
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