Kabak kayganası nasıl yapılır?

KABAK KAYGANA NASIL YAPILIR? KABAK KAYGANA TARİFİ
Malzemeler
- 2 kabak
- 2 su bardağı süt
3 yumurta
- 100 gr beyaz peynir
- 4-5 dal maydanoz
- 5 dal dereotu
- 2.5 su bardağı un
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- Tuz
- Karabiber
Hazırlanışı:
- Kabakları yıkayıp kurulayın ve rendenin iri tarafıyla rendeleyip büyük bir kaseye alın.
- Ufalanmış peyniri ekleyip karıştırın. Yumurtaları ve baharatları ekleyin.
- Süt, zeytinyağı, un ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın.
- Yapışmaz yüzeyli bir tavaya çok az zeytinyağı ekleyip ısıtın.
- Küçük bir kepçe dolusu kaygana harcını tavaya döküp çay tabağı büyüklüğünde olacak şekilde yayın.
- Orta ateşte pişirin.
- Ilık olarak servis yapın.