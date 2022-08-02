banner762
banner815
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve nem uyarısı
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve nem uyarısı
20 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
15 0
 
“Tedavi için yalvaran insanları görürsek şaşırmayalım”
“Tedavi için yalvaran insanları görürsek şaşırmayalım”
19 0
2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup tamamlandı
2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup tamamlandı
23 0
KTOEÖS’ten Bakan Çavuşoğlu’na sert eleştiri
KTOEÖS’ten Bakan Çavuşoğlu’na sert eleştiri
38 0
41 0
Girne için Zeki Çeler de çalışmalara başladı
Girne için Zeki Çeler de çalışmalara başladı
21 0
banner797

İspanyol tatlısı çiroz nasıl yapılır?

banner476

Çiroz malzemeleri neler? Çiroz tarifi ve malzemeleri araştırılmaya başlandı. Çiroz, İspanya'nın sevilen tatlılarından biridir. Peki çiroz nasıl yapılır? Çiroz malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

banner825
İspanyol tatlısı çiroz nasıl yapılır?

İspanya'nın favori lezzetlerinden biri olan çirozu evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bunun için gerekli olanlar un, ayçiçek yağı, çikolata, şeker gibi malzemelerdir. Peki çiroz nasıl yapılır? İşte çiroz tarifi...

ÇİROZ MALZEMELERİ NELER?

1 su bardağı un
Yarım su bardağı su
1,5 su bardağı ayçiçeği yağı
1 su bardağı toz şeker
90 gram bitter çikolata
2 küçük boy yumurta
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz

 

ÇİROZ NASIL YAPILIR?

Tereyağını oda sıcaklığında eritin ve üzerine tuz ilave edin. Ardından içine su koyun ve bir tencerede tereyağı eriyene dek kısık ateşte karıştırın. Su kaynadığında, elenen unu karıştırarak ekleyin. Hamur halini alınca ocaktan alın ve karıştırıp soğutun. Yumurtaları da ilave ederek hamura yedirin.

Tavaya ayçiçeği yağını alın ve kızdırın. Yumuşak hamuru ucu tırtıklı krema poşetine alın ve bu kızgın yağa istediğiniz uzunlukta sıkın. İyice kızardığında yağdan alın ve peçete serdiğiniz bir tabağa koyup yağını süzdürün. Çikolatanızı benmari usulü eritin. Kızartılan tatlıları şekere bulayın ve bu çikolataya bandırın. Afiyet olsun...

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.