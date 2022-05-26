İçinizi Ferahlatacak En Kolay Milkshake Nasıl Yapılır?

1980'li yıllarda hem Avrupa ülkelerinde hem de Amerika'da ortaya çıkan milkshake, sıcak yaz günlerinde tüketilen dondurmalı ve meyveli bir içecektir. Yurtdışında oldukça rağbet gören milkshake ülkemizde kısa sürede beğenilerek çeşit çeşit seçeneklerle satılmaktadır. Muzlu, çilekli, çikolatalı ve kivili basta olmak üzere binbir çeşidi olan milkshake'yi yalnıza dışarıdan alarak değil, evinizde olan malzemelerle kendi ellerinizle de yapabilirsiniz. Peki evde milkshake yapımının püf noktaları nelerdir? Hangi malzemeler kullanılır? İşte en çok tercih edilen 3 çeşit milkshake tarifi haberimizin detaylarında.
ÇİLEKLİ MİLKSHAKE TARİFİ:
MALZEMELER
3 top vanilyalı dondurma
Bir su bardağı süt
Yarım su bardağı çilekli yoğurt
Buz parçaları
YAPILIŞI
Süt, çilek ve buz parçalarını bir kabın içinde karıştırın.
Dondurmaları bardağın içine atın ve üzerine karışımı ekleyin.
Soğuk bir şekilde bekletmeden servis etmelisiniz.
KAHVELİ MİLKSHAKE TARİFİ:
MALZEMELER
Yarım kilo süt
6 adet buz küpü
2 top vanilyalı dondurma
2 top çikolatalı dondurma
Bir yemek kaşığı kahve
Bir yemek kaşığı pudra şekeri
YAPILIŞI
Dondurmaları, pudra şekerini,kahve ve sütün yarısını blenderdan geçirin.
Bu karışımı bardaklara bölüştürün.
Daha sonra kalan sütü de bardakların içine koyun.
Buzu ekleyerek servis edin.
ÇİKOLATALI MİLKSHAKE TARİFİ:
MALZEMELER
1 su bardağı süt
Bir kepçe çikolatalı dondurma
Bir yemek kaşığı kakao
Buz parçaları
YAPILIŞI
Süt ve kakaoyu güzelce çırpın.
Daha sonra bardağın içerisine dondurmayı koyun ve üzerine kakaolu sütü boşaltın.
Son olarak buz parçalarını ekleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...