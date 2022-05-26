İçinizi Ferahlatacak En Kolay Milkshake Nasıl Yapılır?

Enfes ve pratik milkshake tarifi Yaz aylarında en çok tercih edilen hem serinletici hem de tatlı krizlerini bastıran milkshake evde hazırlamaya ne dersiniz? Gençler arasında büyük beğeni toplayan milksake'i evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki evde milkshake nasıl yapılır?







1980'li yıllarda hem Avrupa ülkelerinde hem de Amerika'da ortaya çıkan milkshake, sıcak yaz günlerinde tüketilen dondurmalı ve meyveli bir içecektir. Yurtdışında oldukça rağbet gören milkshake ülkemizde kısa sürede beğenilerek çeşit çeşit seçeneklerle satılmaktadır. Muzlu, çilekli, çikolatalı ve kivili basta olmak üzere binbir çeşidi olan milkshake'yi yalnıza dışarıdan alarak değil, evinizde olan malzemelerle kendi ellerinizle de yapabilirsiniz. Peki evde milkshake yapımının püf noktaları nelerdir? Hangi malzemeler kullanılır? İşte en çok tercih edilen 3 çeşit milkshake tarifi



1980'li yıllarda hem Avrupa ülkelerinde hem de Amerika'da ortaya çıkan milkshake, sıcak yaz günlerinde tüketilen dondurmalı ve meyveli bir içecektir. Yurtdışında oldukça rağbet gören milkshake ülkemizde kısa sürede beğenilerek çeşit çeşit seçeneklerle satılmaktadır. Muzlu, çilekli, çikolatalı ve kivili basta olmak üzere binbir çeşidi olan milkshake'yi yalnıza dışarıdan alarak değil, evinizde olan malzemelerle kendi ellerinizle de yapabilirsiniz. Peki evde milkshake yapımının püf noktaları nelerdir? Hangi malzemeler kullanılır? İşte en çok tercih edilen 3 çeşit milkshake tarifi haber imizin detaylarında. ÇİLEKLİ MİLKSHAKE TARİFİ: MALZEMELER 3 top vanilyalı dondurma

Bir su bardağı süt

Yarım su bardağı çilekli yoğurt

Buz parçaları





YAPILIŞI Süt, çilek ve buz parçalarını bir kabın içinde karıştırın. Dondurmaları bardağın içine atın ve üzerine karışımı ekleyin. Soğuk bir şekilde bekletmeden servis etmelisiniz.



KAHVELİ MİLKSHAKE TARİFİ: MALZEMELER Yarım kilo süt

6 adet buz küpü

2 top vanilyalı dondurma

2 top çikolatalı dondurma

Bir yemek kaşığı kahve

Bir yemek kaşığı pudra şekeri



YAPILIŞI Dondurmaları, pudra şekerini,kahve ve sütün yarısını blenderdan geçirin. Bu karışımı bardaklara bölüştürün. Daha sonra kalan sütü de bardakların içine koyun. Buzu ekleyerek servis edin.

ÇİKOLATALI MİLKSHAKE TARİFİ:



MALZEMELER 1 su bardağı süt

Bir kepçe çikolatalı dondurma

Bir yemek kaşığı kakao

Buz parçaları



YAPILIŞI Süt ve kakaoyu güzelce çırpın. Daha sonra bardağın içerisine dondurmayı koyun ve üzerine kakaolu sütü boşaltın. Son olarak buz parçalarını ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...