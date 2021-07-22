Hem Hafif Hem Lezzetli

Hem hafifliği hem de lezzetiyle hepimizi büyüleyen sütlü tatlılarla karşınızdayız! İşte tatlı krizlerini anında dindirecek sütlü tatlı tarifleri

Biliyorsunuz ki sütlü tatlı dendiğinde akan sular durur! Hem hafif hem de bir o kadar lezzetli olan sütlü tatlılar, elbette ki hepimizin favorisi. “İyi de birçok tatlının içinde süt yok mu zaten?” dediğinizi duyar gibiyiz… Listemizdeki tatlıları gördükten sonra ne demek istediğimizi daha iyi anlayacağınızı düşünüyoruz

İşte tatlı sevmeyenlere bile parmaklarını yedirtecek en klasiğinden en çılgınına 15 sütlü tatlı tarifi….

1. Bal kabaklı muhallebi



Derin bir tencerede kabukları soyulmuş 500 gram bal kabağını, 1 su bardağı toz şeker ve 1/2 su bardağı su ilavesiyle birlikte suyunu çekene ve yumuşayana kadar pişirin. Pişen bal kabağını püre haline getirin ve soğumaya bırakın. Ayrı bir tencerede 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker ve 1 adet yumurta sarısını karıştırın. Hazırladığınız karışımı kısık ateşte yavaş yavaş pişirin ve kaynamaya başladığında 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın. Soğumaya bıraktığınız muhallebiyi ara ara karıştırarak kaymaklanmasını önleyin. Ilık hale gelen muhallebinin içerisine 200 ml krema ekleyin ve güzelce karıştırın. Servis kuplarının içerisine soğumuş olan bal kabağı püresini ve muhallebiyi, kat kat olacak şekilde doldurun ve üzerine dövülmüş ceviz ve tarçın ekleyip ılık ya da soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun!

2. Pastane usulü supangle



Sütlü tatlı tarifleri denince ilk akla gelen! 6 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı kakaoyu bir tencereye alın ve güzelce karıştırın. Üzerine 1 litre süt ekleyin ve mümkün olabildiğince az kabarcık çıkararak karıştırın. Ardından 2 adet yumurta sarısını da ekleyin ve tüm malzemelerle birleşinceye dek karıştırın. Ocağın ısısını orta-düşük ayara getirin. Supangle karışımını sürekli karıştırarak kaynayana dek pişirin, ardından ocaktan alın. Hafifçe ılındığında içerisine 160 gram bitter çikolata ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyerek karıştırın. Soğumasını beklerken ara ara karıştırarak kabuk tutmasını önleyin. Oda sıcaklığına gelen supanglenin içerisine 1 su bardağı soğuk su ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karışımının kıvamı pürüzsüz değilse bir mikser veya blender yardımıyla karıştırabilirsiniz. Supangle karışımını servis kaselerinize paylaştırarak bir süre oda sıcaklığında ardından buzdolabında dinlendirin. İşte bu kadar kolay, afiyet olsun!

3. Kazandibi



Sütlü tatlı tarifleri arasında en sevilen! Bir tencerenin içerisine 4.5 su bardağı süt, 1.5 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı pirinç unu ve 5 yemek kaşığı nişasta ekleyin. Ocağın altını açmadan tüm malzemeleri güzelce çırparak karıştırın. Ocağınızın altını orta ateşte açın ve karışım kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Kıvam alan kazandibini ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir fırın kabının tabanını tereyağıyla eşit miktarda ve düz bir tabaka olacak şekilde yağlayın. Üzerine tel süzgeç yardımıyla elediğiniz 2 yemek kaşığı pudra şekerini yayın. Her yere eşit şekilde dağılmasına özen gösterin. Hafif ılınmış kazandibi harcınızı tepsiye yayın. Ocağınızı orta-yüksek ateşe getirin ve tepsiyi ocağın üzerine yerleştirin. Ara ara çevirerek kazandibinin yanmasını sağlayın. Kazandibinin her yeri güzelce yandığında tepsiyi soğuk su dolu bir kaba oturtun ve kazandibinin ılınmasını bekleyin. Ilınan kazandibini buzdolabında birkaç saat soğuttuktan sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz!

4. Fincan tatlısı



Farklı bir sütlü tatlı tarifi arayanlara! Derin bir tencereye 1 litre süt, 2 kahve fincanı un ve 2.5 kahve fincanı toz şeker ekleyin ve çırpma teliyle karıştırarak, muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Muhallebi koyu kıvam alıp göz göz kaynamaya başlayınca 1 yemek kaşığı margarin ve 1 paket vanilini ekleyerek tekrar karıştırın. Pişen muhallebiyi ocaktan alın. Orta boy kahve fincanına 2 parmak boşluk bırakacak şekilde, kepçe yardımıyla muhallebiyi dökün. Fincandaki muhallebileri önce oda sıcaklığına getirin, ardından buzdolabında en az 4 saat soğumaya bırakın. Soğuyan muhallebileri fincandan yavaşça çıkarın ve Hindistan cevizine bulayın. Hindistan cevizine bulanan muhallebileri servis tabağına alın ve üzerini çilek ile süsleyip sevdiklerinizle paylaşın!

5. Sütlü tatlı sevenlerin favorisi: Yalancı tavuk göğsü



“Sütlü tatlı tarifi diyorsunuz tavuk göğüsü tarifi vermiyorsunuz” diyenlere! 150 gram tereyağını derin bir tencerede eritin. Eriyen tereyağının üzerine 4 kahve fincanı elenmiş unu ekleyin ve orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla kavurun. 1.5 su bardağı şekeri de tencereye ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Hemen ardından 5 su bardağı sütü ilave edin. 1 yemek kaşığı nişastayı 2-3 yemek kaşığı soğuk suda çözdürün, tencereye ekleyin ve karıştırmaya devam edin. 2 adet damla sakızını havanda toz haline getirin ve sütlü karışıma ekleyin. Hemen ardından 1 silme yemek kaşığı vanilini de tencereye ilave edin. Bu süre içerisinde sürekli olarak karıştırmaya özen gösterin. Muhallebi kıvam aldıktan sonra sıkı bir süzgeçten geçirin ve 10 dakika kadar soğumaya bırakın. 10 dakikanın sonunda dinlenen muhallebiyi bir mikser yardımıyla güzelce karıştırın. İşte bu kadar, afiyet olsun!

6. Krem karamel



5 su bardağı sütü derin bir tencereye aktarın. 1.5 su bardağı toz şeker ekleyip karıştırdıktan sonra kısık ateşte 2-3 dakika kadar pişirin. Ayrı bir kaba tek tek aldığınız 6 adet yumurtayı 1 çay kaşığı vanilya ile karıştırdıktan sonra ılık durumda olan şekerli süt karışımına azar azar ekleyin. İyice karıştırdığınız karışımı kısık ateşte 2 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. Tatlının karameli için; 1/2 su bardağı toz şekeri bir tavaya alın ve eriyip karamel halini alana kadar kısık ateşte pişirin. Koyulaşıp karamel halini alan toz şekere 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Tatlıyı pişireceğiniz fırın kaplarının tabanına hazırladığınız karameli paylaştırın. Sulu halde olan sütlü tatlı karışımını, pürüzsüz bir kıvam elde etmek için süzerek ayrı bir kaseye alın. Sütlü karışımı tabanını karamel ile kapladığınız tatlı kaselerine paylaştırdıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin. Kapların yarısına gelecek kadar soğuk suyu fırın tepsisine ekleyin. Tatlıları, önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız krem karamelleri soğuduktan sonra ters çevirerek kalıplarından çıkartın. İşte bu kadar, afiyet olsun!

7. Panna cotta



Farklı sütlü tatlı tarifleri istiyorum diyenleri görelim! Tatlıya kıvamını verecek olan 3 yaprak jelatini kendiliğinden yumuşaması için soğuk su dolu bir kasede 5 dakika kadar bekletin. 400 ml krema, 200 ml süt ve 1/2 su bardağı toz şekeri küçük bir tencereye aktarın. Vanilya çubuğunu keskin bir bıçak yardımıyla uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Bıçağın ucu yardımıyla tatlıya asıl aromayı verecek olan kabukların iç kısmını kazıyın. Çubuk vanilyanın kabuk ve öz kısımlarını tencereye aktarın. Süt, toz şeker ve vanilya çubuğu ile karıştırdığınız kremayı, kısık ateşte kaynama derecesine gelene kadar pişirin. Soğuk suda yumuşayan yaprak jelatinleri, suyunu sıktıktan sonra tatlı karışımına ekleyin ve tatlıyı ocaktan alın. Karıştırarak tatlının kendi sıcaklığında erimelerini sağlayın. Tatlıyı ikram etmenizde kolaylık sağlayacak silikon ya da tek kullanımlık kapları ıslatın. Fazla sularını alın. Pürüzsüz bir kıvam alması için tatlı karışımını süzgeçten geçirdikten sonra porsiyonluk kalıplara eşit olarak paylaştırın. Kıvam alması için buzdolabında en az 2 saat kadar bekletin. Tatlının sosu için; 1 tatlı kaşığı nişastayı suyla karıştırdıktan sonra 1 su bardağı böğürtlenle birlikte koyu bir kıvam alana kadar, yaklaşık 10 dakika pişirin. Sosun kıvamının pürüzsüz olmasını istiyorsanız blenderdan geçirin. Böğürtlenli sosla tatlandırdığınız panna cottalar’ı sevdiklerinizle paylaşın!

8. Çikolatalı irmik tatlısı



Derince bir tencereye 1 litre sütü alın. İçerisine 9 yemek kaşığı irmik ve 9 yemek kaşığı şeker ekleyin. Tencerenin altını açın ve tahta bir kaşık yardımıyla karıştırarak pişirmeye başlayın. Karışım göz göz olup güzelce kaynayana dek karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başladıktan sonra iyice yoğunlaşması da şart. Bozadan daha yoğun bir kıvam alan karışıma 1 paket vanilya ilave edin, karıştırın ve altını kapatın. Bir tart kalıbını ya da kullanmak istediğiniz her hangi bir kalıbı ıslatın. İçerisine hazırladığınız irmikli tatlıyı dökün ve oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın. Buzdolabında 1-2 saat kadar dinlenmiş olan tatlınızı alın ve bir servis tabağına ters çevirerek kalıptan çıkartın. Minik bir tencerede 1 su bardağı soğuk süt ve 1/2 paket çikolata sosunu karıştırın. Ocağın altını açın ve kaynayana dek karıştırın. Ardından ocağın altını kapatın ve oda ısısına gelene dek, kabuk tutmaması için ara ara karıştırmaya devam edin. Servis tabağına aldığınız irmikli tatlısını çikolata sosuyla süsleyin, afiyetler olsun!

9. Sütlü tatlı denince ilk akla gelen: Fırın sütlaç



Bir tencerenin içerisine 1.5 su bardağı su ve 1 çay bardağı pirinci ekleyin. Kısık ateşte, pirinçler yumuşayana kadar güzelce pişirin. Ardından içerisine 4 su bardağı süt ilave edin. 3/4 su bardağı şekeri de ekleyerek kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak pişirin. Yarım su bardağı sütün içerisine 2 yemek kaşığı nişasta ekleyin ve güzelce karıştırın. Nişastalı sütü, ocağın üzerinde kıvam almakta olan karışımın içerisine azar azar ekleyin. Son olarak 1 paket vanilyayı da ekleyerek karıştırın. Bu aşamalarda tatlınızı sürekli olarak karıştırmayı ihmal etmeyin. Kıvam alan sütlacı ocaktan alın. Bir fırın tepsisinin içerisine kaseleri ya da toprak kapları dizin. Kapların yarısına gelecek şekilde su ekleyin. Kapların içerisine sütlaçları paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10-15 dakika kadar pişirin. Fırının sadece üst ayarını açmayı unutmayın! Fırından çıkardığınız sütlaçları oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın!

10. Karamelli trileçe



Bir zamanların en popüler sütlü tatlı tarifleri arasında gösterilen trileçe! 4 adet yumurtanın sarı ve beyaz kısımlarını dikkatli bir şekilde ayırın ve farklı kaplara alın. Yumurta beyazlarını bir çimdik tuz ilave ettikten sonra mikser yardımıyla, yüksek devirde, katı bir kıvam alana kadar sürekli çırpın. Ayrı bir kapta olan yumurta sarılarını da başka bir mikser ucu kullanarak güzelce çırpın. 2 yemek kaşığı irmik, 6 yemek kaşığı elenmiş un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ilave ettikten sonra tüm malzemeyi pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırmaya devam edin. Diğer malzemelerle çırpılmış yumurta sarılarına, köpük haline gelen yumurta beyazlarını silikon bir spatula ya da tahta bir kaşık yardımıyla ekleyin. Yumurta beyazlarının sönmemesi için iki ayrı karışımı alttan üste doğru hafif hareketlerle havalandırarak karıştırın. Isıya dayanıklı fırın kabını zeytinyağıyla yağlayın. Hazırladığınız pandispanya harcını kalıba boşaltıp, üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45 dakika kadar pişirin. Tatlının sütlü şerbeti için; 4 su bardağı soğuk süt, 200 ml krema ve 1 yemek kaşığı süt tozunu bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Fırından çıkan tatlıyı ılınması için 20 dakika kadar bekletin. Dinlenen kekin üzerine bir çatalın ucuyla delikler açın. Hazırladığınız sütlü ve soğuk şerbeti bir kepçeyle tatlının üzerine azar azar gezdirin. Şerbet bittikten sonra tatlının üzerinde kalan süt köpüklerini temizleyin. Üçüncü ve son katta yer alacak karamel için 1 su bardağı toz şekeri küçük bir sos tenceresine alın. Su haline gelip, rengi koyulaşmaya başlayana kadar kısık ateşte eritin. 200 ml kremayı hızlı bir şekilde ekleyip yine kısık ateşte hızlıca karıştırın. Son olarak 1 yemek kaşığı tereyağı eklediğiniz karamel sosunu ocaktan alın ve ılınması için bekletin. Şerbetini çeken tatlının üzerine hazırladığınız karameli düzgün bir şekilde yayın. Buzdolabında soğuttuğunuz tatlıyı, dilimledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun!

11. Muzlu Banoffee Pie



Geniş bir tencerenin içerisine 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilin, 1.5 çay bardağı toz şeker ve 2 yumurta sarısı ekleyin. Yumurta sarıları sütle birleşene dek güzelce karıştırın. Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte, sürekli karıştırarak pişirin. Puding kıvamına gelen karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ilınan karışımın içerisine 200 ml krema ekleyin ve güzelce karıştırın. Karamel sos için tavaya 1 çay bardağı toz şeker ekleyin, eriyene dek pişirin. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve güzelce karıştırın. Bir kupun içerisine dilediğiniz sırayla yulaflı bisküvi kırıntıları, muz dilimleri, puding ve karamel sos ekleyin. Nefis mi nefis bir tatlı!

12. Çilekli magnolia



Bir tencerenin içerisine 250 ml süt ve 35 gram şeker ekleyin ve kaynatın. Ayrı bir kaba 2 adet yumurta sarısını, 2 yemek kaşığı nişastayı, 1 tatlı kaşığı vanilya özütünü, 35 gram şekeri ve bir çimdik tuzu ekleyip malzemeler karışana kadar çırpın. Sütten ufak kepçeyle yumurtaya ekleyin ve hızlıca çırpın. 3-4 kere daha aynı işlemi tekrarladıktan sonra yumurtalı karışımı yavaş yavaş süte dökün ve çırparak karıştırın. Ocağı orta ateşte açın ve sürekli karıştırarak harcı koyulaştırın. Kaynamaya başladığında ocaktan alın ve 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyip karıştırın. Pişen karışımı yayvan bir tabağa dökün ve kabuk bağlamaması için streçledikten sonra soğumaya bırakın. 200 ml kremayı krem şanti kıvamına gelene dek çırpın. Dilediğiniz kadar muz ve çileği minik minik doğrayın. En son servis kaplarının üzerini süslemek için iri iri parçalar ayırmayı unutmayın. 1.5 paket yulaflı bisküviyi elinizle parçalayın ya da robottan geçirin. Yumurtalı harcı orta boy bir kaba alın, karıştırın. Ardından kremayı ekleyin ve alttan üste doğru yumurtalı harcı yedirin. Kullanacağınız servis kaplarının tabanını kaplayacak şekilde bisküvileri koyun ardından magnolia harcını kaşık yardımıyla kupların yarısına gelecek şekilde doldurun, en son üzerini kapatacak şekilde çilek ve muz serpin. İşte bu kadar, afiyet olsun!

13. Muhallebi dolgulu turta



Oda sıcaklığındaki 120 gram tereyağını, 2 yemek kaşığı pudra şekeriyle çırpın. 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 adet yumurtayı da ekleyerek çırpmaya devam edin. 1.5 su bardağı unu karışıma ekleyerek yoğurun. Orta sertlikte bir hamur elde edin ve hamuru dinlenmeye bırakın. Muhallebi için, derin bir tencerenin içerisine 1/2 su bardağı sütü, 1/2 su bardağı kremayı, 4 yemek kaşığı unu ve 1/2 su bardağı şekeri alın. Çırpma teli ile çırparak iyice karıştırın. İçerisine çubuk tarçın ve limon kabuğu eklediğiniz muhallebiyi kaynayıp kıvam alana kadar pişirin. Pişen muhallebiyi ocaktan alarak dinlenmeye bırakın. Ilınan muhallebinin içerisinden çubuk tarçını ve limon kabuğunu çıkararak, 3 adet yumurta sarısı ekleyin ve karıştırın. Dinlenen hamurunuzu merdane ile ince bir şekilde açtıktan sonra, yuvarlak bir kalıpla keserek 12 adet yuvarlak hamur elde edin. Muffin tepsisine hamurları çanak şekli vererek yerleştirin ve içlerine hazırlamış olduğunuz muhallebiden çanakların hizasına gelecek kadar (2-3 yemek kaşığı) doldurun Tartları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!

14. Su muhallebisi



3 yemek kaşığı nişastayı geniş bir tencereye alın. Bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak 1.5 su bardağı sütü ekleyin ve nişastanın kıvamını açın. Ardından 2.5 su bardağı su ve 4 yemek kaşığı toz şeker ekleyip pişme esnasında topaklanmaması için hızlıca karıştırın. Ön işleme tuttuğunuz muhallebi karışımını ocağa alın. Kısık ateşte, aralarda karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Pişirme işleminin sonuna doğru 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyin. Tatlınız göz göz olup koyu bir kıvam almaya başladığında ocaktan alın. Servis kabı ya da bardaklarına su tutup fazla sularını süzdürdükten sonra muhallebi karışımını eşit olarak paylaştırın. Kaselere paylaştırdığınız muhallebiyi oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin. Sosu için 1 su bardağı kızılcık şerbetini küçük bir sos tenceresine alın. 1 yemek kaşığı nişasta ilavesiyle birlikte kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Hazırladığınız sosu kaselere aldığınız muhallebilerin üzerine eşit olarak paylaştırın. Soğuyup kıvam almaları için buzdolabında 1-2 saat kadar bekletin. Kıvam alan su muhallebilerini soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın!

15. San Sebastian cheesecake



1.5 su bardağı toz şekeri ve 500 gram krem peyniri büyük bir karıştırma kasesinin içerisine alın. Mikser yardımıyla şeker güzelce eriyene kadar 5-6 dakika kadar çırpın. Ardından bir yumurta ilave edin ve güzelce çırpmaya devam edin. Bekleyerek ve karıştırarak 3 yumurta daha ekleyin. Yumurtaları karışıma güzelce yedirdikten sonra 400 ml kremayı ekleyerek iyice karıştırın. Dilerseniz bu aşamada vanilya da ilave edebilirsiniz. Son olarak 2 yemek kaşığı unu da ekleyerek güzelce çırpın. Orta boy bir kelepçeli kek kalıbını yağlayın. Pişirme kağıdı kalıba kenarlardan hafif taşacak şekilde yerleştirin ve hazırladığınız karışımı içerisine aktarın. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 dakika ya da 1 saat kadar pişirin. Bu süre fırınınızın performansına göre değişkenlik gösterebilir. Pişince fırının kapağı yarı açık şekilde yaklaşık yarım saat dinlendirin. Ardından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Oda sıcaklığında dinlenen tatlısınız 1 gün boyunca buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin!