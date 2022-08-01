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Gül tatlısı nasıl yapılır? Adım adım gül tatlısı tarifi

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Kıyır kıyır tadı ve hoş aromasıyla ağızda güzel bir tat bırakan gül tatlısı, şerbetli tatlılar arasında önemli yere sahi. Özel günlerde ve bayramlarda, beş çayında ve yemeklerden sonra ikram edeceğiniz gül tatlısı sadece tadıyla değil görüntüsüyle de kalpleri çalacak. İşte gül tatlısı tarifi...

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Gül tatlısı nasıl yapılır? Adım adım gül tatlısı tarifi

Akdeniz Gülü Tatlısı olarak da bilinen bu tatlının yapımı da oldukça pratik.  İsterseniz akşam yemeğinden sonra, isterseniz çay saatinde, isterseniz de bayramlarda sevdiklerinize sunabileceğiniz kolay gül tatlısının tarifi...

Gül tatlısı tarifi için malzemeler

  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • ½ su bardağı ayçiçek yağı
  • 50 gr tereyağı
  • 50 gr margarin
  • 1 su bardağı irmik
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 300 gr un

Şerbeti için;

  • 3.5 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 3 damla limon suyu

Gül tatlısı tarifi adım adım yapılışı

1Şerbet için, su, şeker ve limon suyunu tencereye alıp 10 dakika kaynatın.
2Ocaktan alıp ılık kalacak şekilde saklayın.
3Yoğurt, ayçiçek yağı, margarin, tereyağı, irmik, kabartma tozu, vanilya ve unu hamur yoğurma kabına alıp yoğurun.
4Hamurdan cevizden biraz daha büyük bezeler koparıp çay tabağı büyüklüğünde açın.
5Orta kısmında küçük bir yuvarlak kalacak şekilde uçlara doğru dört kesik yapın.
6Kesikleri ortalarına kadar birbirinin üzerine gelecek şekilde katlayarak gül şekli verin.
7Alt kısmına hafifçe bastırarak düzleştirin.
8Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın.
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