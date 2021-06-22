Evde Yapabileceğiniz Birbirinden Leziz Mocha Tarifleri

Çikolata ile kahveyi buluşturan enfes kahve çeşiti Mocha'nın tarif detaylarına birlikte bakalım.

Kahve günün her saatinde tercih edilebilen bir içecek. Çeşitli türleri bulunan kahve, içine koyulan malzemeler çeşitlilik gösterdikçe lezzet olarak da farklı notalar yakalar. Farklı kahveler arasında son zamanlarda en çok tercih edilen kahvelerden biri de Mocha ve Mocha tarifi hakkında detaylar. Lezzetli kahve adını Yemen’de bulunan Mocha Limanı’ndan almış. Yemen, kahve çekirdekleri ticaretinde önemli bir yere sahip ve oldukça ünlü bir liman. Hatta Yemenli kahve üreticilerinin kahve çekirdeklerine verdikleri önemi anlatan güzel bir sözü vardır: “Çocuğuna nasıl bakıyorsan, kahvene de öyle bakacaksın.”

Kahve çekirdeklerinin nefis aroması ile çikolatanın büyüleyici lezzetinin bir araya gelerek oluşturduğu Mocha, oldukça popüler bir espresso bazlı kahve çeşiti. Kahveyi çikolatasız düşünemeyenler için Mocha harika bir kahve tercihi olarak karşımıza çıkıyor. Farklı sunumlar ile eğlenceli bir görsel şölene dönüşen Mocha diğer adıyla Mocaccino, Caffe Latte’nin çikolata aromalı çeşiti olarak da düşünebilir. Mocha yapılırken çikolata şurubu, tatlı kakao tozu ve dövülmüş kakao tercih edilir. Lezzetli kahve çeşitlerinden biri olan Mocha aynı zamanda acı kakaolu çikolata ya da sütlü çikolata içerir. Mocha ile latte birbirine en çok benzetilen iki kahve türü. İkisini birbirinden ayıran fark ise Mocha yapılırken çikolata kullanılması. Dilerseniz çikolata ile kahveyi buluşturan bu enfes kahve çeşitinin tarif detaylarına birlikte bakalım.

Mocha tarifi

Malzemeler

1 tatlı kaşığı çikolata tozu (Benmari usulü eritilmiş tablet çikolata da kullanabilirsiniz.)

2 shot espresso (Espresso yoksa 1 tatlı kaşığı granül kahve kullanılabilirsiniz.)

1 su bardağı süt

Yapılışı

Bir su bardağı süt tam kaynamayacak şekilde ısıtın. Sütün üzerine çikolata tozu ilave edin. Espresso’nuzu bardağa aktarın. Ardından ısıtılan süt ve çikolata karışımınızı espresso üzerine ekleyin. (Eğer tarifte granül kahve kullanacaksanız öncelikle bir miktar sıcak sütün içinde kahveyi iyice eritin ve ardından sütün tamamını ekleyin.) Son adım olarak üzerine süt köpüğü ilave edin, lezzetli kahveniz servise hazır.

Eğer tarifi french press ile yapıyorsanız şu adımları takip edebilirsiniz: Cezvede ısıttığınız sütü french press’e aktarın. French press’in demleme aparatını hızlı hareketlerle aşağı yukarı hareket ettirin ve sütün köpürdüğüne emin olun. Süt köpüğü kıvam almaya başlayacak. Yoğun bir kıvama ulaşınca kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Ardından büyük bir fincana Espresso’yu aktarın. (Granül kahve tercih ediyorsanız 1 tatlı kaşığı kahveyi direkt olarak fincana alabilirsiniz.) Üzerine 1 çay kaşığı civarı çikolata ekleyin ve karıştırın. Son olarak köpürttüğünüz sütü çikolatalı kahvenin üzerine ekleyin ve afiyet olsun.

White Chocolate Mocha tarifi

Kahvenin yapımı için gerekli malzemeler

300 ml süt

60 gram beyaz çikolata

120 ml espresso

6 yemek kaşığı krema

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi (Taze çekilmiş olursa şahane olur.)

200 ml filtre kahve

Yapılışı

‘Mocha tarifi ve Mocha nasıl yapılır?’ sorularını yanıtladığımıza göre sıra geldi Mocha’nın en merak edilen çeşitlerinden White Chocolate Mocha tarifine. Peki White Chocolate Mocha evde nasıl yapılır? Dilerseniz tarif detaylarına vakit kaybetmeden bir göz atalım. Evde White Chocolate Mocha yapmak için öncelikle küçük bir tencereye ihtiyacınız olacak. Minik tencerenizin içerisine tarifte belirttiğimiz ölçüde krema ve çikolata ekleyin. Tencereyi ocağa alın ve kısık ateşte çikolatalar eriyene dek ısıtın. White Chocolate Mocha’yı servis edeceğiniz bardağın içerisine Espresso ilave edin. Ardından Espresso üzerine hazırladığınız sütlü karışımı ilave edin ve güzelce karıştırın. Sütlü karışımı hazırlarken filtre kahve ya da Türk kahvesi tercih edebilirsiniz, keyfinize göre. Filtre kahve ile hazırlamayı tercih ederseniz; sütlü karışımı 200 ml filtre kahve ile harmanlayarak kullanmanız gerek. Eğer Türk kahvesi ile hazırlamak istiyorsanız 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini 1 kahve fincanı su ile kaynatın. Kaynayan kahveyi sütlü karışıma ilave ederek White Chocolate Mocha’nızı hazır hale getirebilirsiniz.

Ice Mocha tarifi

Ice Mocha, soğuk ve yumuşak kahve sevenler için nefes bir tarif önerisi. Soğuk kahve tutkunlarının öncelikli tercihi olan Ice Mocha, yumuşak içimli olmasının yanı sıra damakta hoş bir tat bırakıyor.

Malzemeler

2 buçuk yemek kaşığı vanilya

1 su bardağı öğütülmüş kahve

4 yemek kaşığı çikolata aromalı soğuk süt

3 buçuk su bardağı soğuk su

4 yemek kaşığı çikolata şurubu

Kahve aromalı dondurulmuş buz küpleri

Yapılışı

Peki Ice Mocha nasıl yapılır? İlk adım olarak hava almayacak bir cam şişeye ihtiyacımız olacak. Şişe içerisine bir su bardağı çekilmiş kahve ve üç buçuk su bardağı soğuk suyu ilave edin. Demleme aşaması için hazır olunca, kahvenin içerisine iki buçuk yemek kaşığı vanilya ekliyoruz. Ardından kahveyi buzdolabında bekletiyoruz. Karışımın iyice demini alabilmesi için 20 saat kadar buzdolabında bekletirseniz harika sonuç alacağınızı garanti edebiliriz. Kahveniz dolapta demlenirken kahveli buz küplerini hazırlayalım. Buz küplerini hazırlamak için gün içerisinde tükettiğiniz kahveden buz kalıbına dökün ve buzlukta bekletin. Kalıplardaki kahve iyice donduktan sonra kahveli buz küpleriniz hazır olacak. Bu lezzetli küpleri bu tarifte dışında başka tariflerde de değerlendirebilirsiniz. Özellikle soğuk ve sütlü içecekler için şahane olacaktır.

Dolapta demlenmeye bıraktığınız kahve ve kahveli buz küpleri hazırsa son aşamaya geçebiliriz. Bir bardağa, dört yemek kaşığı kadar çikolata şurubu ekleyin. Üzerine önceden hazırlayıp, buzlukta beklettiğiniz kahveli buz küplerinden birkaç adet ilave edin. Hazırladığınız kahveyi ve buz gibi çikolatalı sütü de bardağa dökün. Dilerseniz üzerine damla çikolata ilave edebilirsiniz. Ardından lezzetli Ice Mocha’nız hazır. Afiyet olsun.

Karamelli Mocha tarifi

Siz de karamelli içeceklere yeşil ışık yakanlardansanız bu tarifimiz tam size göre! Evinizde Karamelli Mocha hazırlamak için hangi malzemelere ihtiyacınız olacak bir göz atalım.

Malzemeler

1/2 fincan süt

1 tatlı kaşığı şeker

2 buçuk yemek kaşığı karamel sos

1 çay kaşığı tuz

¾ fincan önceden demlenmiş kahve

Krem şanti

2 buçuk yemek kaşığı sıcak çikolata tozu

Yapılışı:

Başlangıç olarak kahvenizi demleyin. Kahveniz bir kenarda demlenirken, sütü iyice köpük kıvamı alana dek mikrodalgada bekletin. Demlenen kahvenizi ve sıcak sütü uzun formda bir kupa içine alın. Sıcak çikolata tozu, 1 yemek kaşığı karamel sosu ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyin karışıma ekleyin. Güzelce karıştırın. Son adım olarak karışımın üzerine çırpılmış krem şanti, şeker, yarım çay kaşığı tuz ve kalan karamel sosunu ekleyin. Karamelli Mocha’nız hazır. Afiyet olsun.

Bonus: Fit Mocha tarifi

Şöyle buzlu, lezzetli bir Mocha içmek istiyorum ama şeker ve şurup tüketmiyorum diyenlerdenseniz bu tarif tam size göre! Fit Mocha tarifinin detaylarına gelin yakından bakalım.

Malzemeler

Süt

Filtre kahve

1 kaşık ham kakao

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

2 adet hurma

Yapılışı

Filtre kahveyi nasıl seviyorsanız, tercih ettiğiniz ölçülerde hazırlayın. French presste bir bardak için 1 yemek kaşığı filtre kahve kullanabilirsiniz. Hazırladığınız kahveyi süzün ve soğuması için kenara alın. Sütün miktarını size bırakıyoruz, arzu ettiğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri blendera alın ve iyice karıştığına emin olun. Son aşamada blender içine buz ekleyin. Üzerini dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Fit lezzetli Mocha’nız içime hazır. Afiyet olsun.