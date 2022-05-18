Çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir tarif tadı marketten aldığımız sarelleler gibi değil tabi ki çok daha hafif bir tadı var. İsterseniz ekmeğe sürmeden bile kaşıklayabilirsiniz muhallebi tadında :) Sizinle paylaşmak istedim. Afiyet olsun.





Ev Yapımı Sarelle Tarifi İçin Malzemeler 1 litre süt

12 yemek kaşığı un

12 yemek kaşığı şeker

1 paket kakao

Yarım paket margarin

1 paket vanilya Ev Yapımı Sarelle Tarifi Nasıl Yapılır? Derin bir tencerede sütü, şekeri, unu ve kakaoyu karıştırıyoruz. İlk başta biraz topak topak olacaktır, onları kaşık yardımıyla ezmeniz gerekiyor hiç topak kalmaması gerekiyor. Daha sonra ocağa alıp kısık ateşte sürekli karıştırmaya başlıyoruz. Ben en küçük ocağın en kısık ateşinde pişirdim. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edin çırpma teliyle. Kaynadıktan sonra margarini ve vanilyayı da ekleyin 1-2 dk kadarda öyle kaynatın ve ocağın altını kapatın. Soğuduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz :)