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Ekler Tarifi Nasıl Yapılır?

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Oldukça sevilen tatlılardan ekler tatlısı Fransız mutfağının lezzetli tatlılarından. Hem pastanelerdeki gibi hem de Fransız eklerinden yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Hem hafif hem de lezzetli tadıyla herkesin sevdiği tatlı eklerin yapılışını adım adım yazdık. İşte ekler pasta tarifi...

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Ekler Tarifi Nasıl Yapılır?

KAÇ KİŞİLİK

 9 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 15 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 45 dakika

KALORİ

 260

Ekler için gerekli malzemeler

  • 110 gr tereyağı
  • 240 gr su
  • 120 gr un
  • ¼ çay kaşığı tuz
  • 4 yumurta
  • 1 paket hazır vanilyalı puding karışımı
  • 600 gr soğuk süt
  • 240 gr krema
  • 50 gr pudra şekeri
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • 2 kare çikolata
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 170 gr pudra şekeri
  • 3 yemek kaşığı sıcak su

Ekler tarifi adım adım yapılışı

1Fırını önceden 230 derecede ısıtın, tepsiye yağlı kağıt serin.
2Tencerede 240 gr ile 110 gr tereyağını eritin. Eridikten sonra içine un ve tuzu ekleyerek, unun kokusu çıkana kadar kavurun.
3Ardından bir kaba alarak ılımasını bekleyin.
4Ilıyan hamuru çırpmaya başlayın ve teker teker yumurtaları ekleyerek içerisinde eritin.
5Sıkma torbasına alın ve fırın tepsisine uzun parmak boyunda şeritler halinde hamuru sıkın.
6Önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin ardından fırın ısısını 160 dereceye düşürün ve 20 dakika daha pişirin.
7Kreması için, pudingi ve sütü paket talimatlarına göre pişirin. Ayrı bir kapta kremayı kabarana kadar çırpın. Krema içesine 50 gr pudra şekeri ve vanilin ekleyerek devam edin.
8Çırpılmış krema ile pudingi birleştirin.
9Soğuyan ekler hamurlarının ortasını açarak krema ile birleştirin.
10Üzeri için çikolata ve tereyağını orta boy tencerede kısık ateşte eritin. 1 su bardağı pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı vanilyayı karıştırın.
11Pürüzsüz olana ve istenen kıvama gelene kadar her seferinde bir çorba kaşığı sıcak suda karıştırın. Ateşten alın, hafifçe soğutun ve doldurulmuş eklerlerin üzerine gezdirin. Servis edene kadar soğutun. Afiyet olsun
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