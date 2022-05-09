Çok Bilinmeyen Şahane Tatlı Tarifleri

Kolayca hazırlayabileceğiniz tarifler ile aşçılığınızı konuşturabilirsiniz. Değişik tatlı tariflerle mutfağınızı zenginleştirebilir ve nefis tarifler hazırlayabilirsiniz.

Kupa Kek

Malzemeler:

4 yemek kaşığı şeker,

3 yemek kaşığı kakao,

4 yemek kaşığı un,

3 yemek kaşığı süt,

3 yemek kaşığı bitkisel yağ,

3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata,

1 yumurta,

1 kabartma tozu.





Tarifi:

Bütün malzemeleri sırasıyla ekleyin. Karışımı pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Daha sonra bu karışımı kupa bardakların ya da tasların yarısına kadar dökün. Mikrodalga fırında 2 dakika bekletin. Kekiniz yenilmeye hazır.







Cevizli Dondurma











Malzemeler:

5 su bardağı yağlı süt,

2 yemek kaşığı sahlep,

1,5 su bardağı toz şeker,

1 avuç ceviz,

1 paket vanilya.





Tarifi:

Yağlı sütü tencereye koyun. Kaynayana kadar bekledikten sonra 10 dakika kadar daha kaynamaya devam etsin. Sonra şekerini, sahlebini ve vanilyasını ekleyin. Bir taşım daha kaynadıktan sonra soğumaya alın. 1 avuç cevizi ekleyerek blanderda karıştırın. Soğuyan karışımı buzluğa atın. Her yarım saatte bir çıkarıp karıştırarak, bu işlemi dört kere yapın. Keçi sütü kullanırsanız daha yoğun kıvamlı olabilir. Afiyet olsun.









Karamel Revani









Malzemeler:

3 yumurta,

1 su bardağı şeker,

1 su bardağı yoğurt,

3 çay bardağı irmik,

1,5 su bardağı un,

1 paket vanilya,

1 paket kabartma tozu,

Yarım su bardağı sıvı yağ





Şerbeti İçin:

3 su bardağı su,

3 su bardağı şeker,

1 limon suyu.





Tarifi:

Süt ile irmiği bir kapta karıştırıp beklemeye alın. Bir başka derin kapta yumurta ile şekeri köpürünceye kadar çırpın. Sonra sıvı yağı ekleyin. Çırpmaya devam ederek yoğurdunu, ununu, kabartma tozu ve vanilyasını ekleyin. En son sütlü irmik karışımını da ekleyerek son defa çırpın. Bir tepsiye dökerek 175 derece fırında üstü kızarıncaya kadar pişirin. Şerbeti için ise şekeri bir tencereye dökün ve karamel oluncaya kadar karıştırın. Sonra dikkatlice suyunu ekleyin ve tamamen çözünene kadar kaynatın. En son limonunu dökün. Ilık hamura soğuk şerbeti dökerek revaninizi hazırlamış olabilirsiniz.