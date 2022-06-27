Cipsi Tutkuya Çeviren 5 Cips Sosu Tarifi

Cips şüphesiz pek çoğumuz için çok popüler atıştırmalık. Cipslerin lezzetini arttırmak için farklı çeşnileri olan soslar kullanmak ve cips atıştırmayı mütevazi bir lezzet şölenine çevirmek mümkün. İşte cipsleri lezzetlendiren 5 pratik cips sosu tarifi.

Atıştırmalık cipsleri evde hazırlayabileceğimiz tamamen organik ve sağlıklı soslarla enfes lezzetlere dönüştürmek mümkün. Cips sosu cipslere lezzet katarken evde hazırlayacağınız küçük davetlerde de hoş ve eğlenceli atıştırmalıklara dönüşüyor. İşte sizi ve konuklarınızı şaşırtacak 5 farklı cips sosu tarifi.

Patlıcanlı Cips Sosu

4 adet patlıcan (alternatif olarak 300 gr konserve közlenmiş patlıcan)

1 kâse yoğurt

1 tatlı kaşığı tahin

2 dal kişniş

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı limon suyu

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı tuz

4 adet patlıcanı yıkadıktan sonra fırında közleyin ya da hazır közlenmiş patlıcan konservesinden 6 çorba kaşığı közlenmiş patlıcanı bir kaba alın. 1 tatlı kaşığı tahini patlıcanlara ekleyip bir çatal yardımıyla iyice ezin ve limon ekleyin. Ezdiğiniz karışıma yavaş yavaş yoğurt ilave ederek, iyice karıştırın. İnce ince doğradığınız kişnişi, ezilmiş sarımsağı karışıma ekleyin. Son olarak limonu, zeytinyağını, pul biberi ve tuzu da ekleyerek ilave cips sosunuza son dokunuşları yapın. Bu pratik ve lezzetli cips sosu sadece 10 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanır.

Patlıcan severler için vazgeçilmez bir cips sos daha…

Naneli Cips Sosu Tarifi

1 küçük kâse dolusu yoğurt

1 çorba kaşığı mayonez

2 adet sarımsak

2 tatlı kaşığı pul biber

2 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

Son derece pratik olan naneli cips sosu 5 dakika içinde kolayca hazırlanıyor. Yoğurdu ve mayonezi geniş bir kabın içine alıp iyice karıştırın. Sırasıyla sarımsak, tuz, pul biber ve naneyi ekleyerek iyice karıştırın.

Nane ferahlatıcı tadıyla cips soslara lezzet katar…

Salsa Cips Sosu

3 adet domates

1 adet orta boy soğan

2 adet sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı kekik

Jalapeno biber

Salsa cips sosu için ilk olarak sarımsağı soyun ve iyice ezin. Domatesleri ve soğanı ikiye bölün ve rendeleyin. Zeytinyağını derin bir tavaya alın ve iyice ısıtın daha sonra malzemeleri ekleyin. 15 dakika boyunca pişirin suyu çekerse yarım çay bardağı suyu ekleyin. Son olarak jalapeno biber ekleyerek servise hazırlayın.

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Yoğurtlu Dip Cips Sosu

1,5 su bardağı yoğurt

1 dal yeşil soğan

Yarım paket labne peyniri

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Süzme yoğurt ve labne peyniri karıştırma kabına alın ve iyice karıştırın. Sarımsakları soyup iyice ezin ve taze soğanı ince ince doğrayın. Ezdiğiniz sarımsakları ve ince ince doğradığınız taze soğanınızı karıştırma kabına ekleyin. Üzerine kuru nane, kırmızı biber, kekik ve tuz ilave ederek servise hazırlayın.

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Avakadolu Cips Sosu

2 adet olgun avakado

2,5 tatlı kaşığı süzme yoğurt

2 dal taze soğan

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon suyu

2,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 adet olgunlaşmış ve yumuşak avokadoyu kaşıkla çekirdeklerinden ayırın. Çatal veya mutfak robotu yardımıyla iyice ezin. Süzme yoğurt ekleyerek karıştırın. Soğanları ince ince doğrayın. Sarımsakları ezin. Limon suyu, karabiber, zeytinyağını da ekleyerek sos kıvamına gelene kadar karıştırın. Elde edilen karışımı 10 dakika dinlendirin ve servise hazırlayın.

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