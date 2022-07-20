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Çikolata dolgulu kurabiye tarifi nasıl yapılır?

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Çikolata dolgulu kurabiyeye ne dersiniz? 5 çaylarında, akşam yemekten sonra ağzınızı tatlandıracak bir tatlı tarifi ile geldik. Çikolatalı kurabiye her zaman sizi mutlu edecektir. Peki çikolata dolgulu kurabiye nasıl yapılır? Tüm gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları...

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Çikolata dolgulu kurabiye tarifi nasıl yapılır?

Çikolata dolgulu kurabiye tarifi için gerekli malzemeler

  • 115 gr tuzsuz tereyağı
  • 115 gr esmer şeker
  • 1 yumurta
  • 75 gr tam buğday unu
  • 25 gr kakao
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 115 gr yulaf ezmesi
  • 5-6 yemek kaşığı çikolata kreması

Çikolata dolgulu kurabiye tarifi adım adım yapılışı

1Fırını 180 dereceye ayarlayın. İki ya da üç adet fırın tepsisini yağlayın.
2Bir kasede tereyağı ve esmer şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.
3Yumurta, un, kakao, karbonat ve yulaf ezmesini kaseye ekleyin ve iyice karıştırın.
4Karışımdan küçük toplar yapın.
5Topları aralarında mesafe bırakarak tepsiye yerleştirin ve hafifçe bastırarak yassılaştırın.
6Başparmağınızı una batırın ve her kurabiyenin ortasına bir girinti yapacak şekilde bastırın.
7Fırına verip 10 dakika pişirin. Fırından çıkarıp 2 dakika bekletin ve ardından soğumaları için ızgara telinin üstüne alın.
8Bir tatlı kaşığıyla kurabiyelerin ortalarına çikolata sürüp servis yapın.
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