Çat kapı misafirler için kolay tarifler

Son dakika gelen misafirlerinize ne ikram edeceğiniz konusunda telaş yapmaya hiç gerek yok! İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz basit tarifler

POĞAÇA

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet kabartma tozu

Alabildiğince un

İÇ HARCI:

Peynir

Maydanoz

Derin bir kaba sıvı olan malzemelerimizi yani yoğurt, yumurta, sıvı yağı alarak güzelce karıştıralım ve son olarak tuzu ekleyin ardından unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayın. Hamur elimize yapışmayacak kıvama geldiğince hamur hazır demektir. Peynir ve maydanozdan oluşan iç harcınızı elinize aldığınız küçük hamur parçalarının içine yerleştirin ve sıkıca kapatın. Üzerlerine yumurta sarısını sürün. İsterseniz susam, çörek otu serpebilirsiniz.

PEYNİRLİ BÖREK

MALZEMELER

SOSU İÇİN:

1 adet maden suyu

3/4 su bardağı süt

3/4 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

İÇ HARCI:



300 gram beyaz peynir

100 gram lor

5 adet yufka

HAZIRLANIŞI

Sosu bir kaseye alarak güzelce çırpın ve kenara alın. Fırın tepsisini sıvı yağ veya tereyağ ile yağlayın ardından ilk yufkayı bütün halinde tepsiye serip kenarlarını düzeltin. Başka bir yufka alarak büyük parçalara ayırın ve ilk yufkanın üzerine yerleştirin. Ardından bir kaşık yardımıyla sostan dökün ve peynirleri karışırarak hazırladığınız peynirli iç harcınızdan serpiştirin. Aynı işlemi bir kenara uygulayın ve son kalan yufkayı yufkayı üzerine koymadan önce kenarlardan sarkan yufkaları içe doğru katlayın. Böreğin üzerine isteğe göre susam veya çörek otu serpebilirsiniz.

PAÇANGA BÖREĞİ

MALZEMELER

3 adet yufka

100 gram kaşar peyniri

80 gram pastırma

1 adet domates

2 adet yeşil biber

HAZIRLANIŞI

Yufkaları üst üste serdikten sonra dört eşit parçaya bölün ve üçgen yufka parçaları elde edin. Bir kasede doğradığınız pastırmayı, domates ve biberi karıştırın. Yufka parçalarının üzerine karıştırdığınız malzemeleri yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Yufkanın ucunu su ile ıslatıp kapatın. Daha sonra sıvı yağda kızartın.

SUFLE

MALZEMELER

3 tane yumurta

80 gram bitter çikolata

Yarım su bardağı un

50 gram tereyağı

Yarım su bardağı şeker

1 tutam tuz

HAZIRLANIŞI

Yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından yağ, süt, un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip tekrar karıştırın. Hazırladığınız kek harcını sufle kaplarına paylaştırın ama kapların yarısından biraz daha fazla dolmasına özen gösterin, ağzına kadar doldurmayın. Çikolatayı kırıp fincanlara paylaştırın. Önceden ısıtılmış alt-üst 180 derece fırında kontrollü olarak 12 dakika pişirin.

UN KURABİYESİ

MALZEMELER

1 paket tereyağı ya da margarin

1 kahve fincanı sıvı yağ

4 çorba kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un

HAZIRLANIŞI

Uygun bir kap içerisine oda sıcaklığında yumuşamış margarin, sıvı yağ, pudra şekeri alıp karıştırın. 5 dakika yoğurduktan sonra nişasta ve unu ilave edin ve iyice yoğurun. Yoğurulan hamurdan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Kurabiyeler önceden ısıtılmış fırında 170 derecede 20 dakika altı çok hafif pembeleşince üzeri beyaz kalacak şekilde pişirilir.

ISLAK KEK

MALZEMELER

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

SOSU İÇİN:

1 su bardağı süt

4 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Yumurta, şeker iyice çırptıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpın. Ardından kabartma tozu, vanilya ve elenmiş un karıştırılarak kek hamurunu oluşturun. Karışımı yağlanmış tepsiye ya da borcama dökerek 170 derecede yaklaşık 35 dakika pişirin.

Sos tenceresinde süt, toz şeker, sıvı yağ, kakao ve tuzu karıştırın. Kaynayınca ocaktan alın. Fırından çıkan sıcak kekin üzerine dökün ve çekmesini bekleyin.

MERCİMEK KÖFTESİ

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 baş kuru soğan

1 demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 demet taze soğan

2 yemek kaşığı salça



3 su bardağı su

Tuz

Kimyon

Pul biber

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Mercimeklerri yıkayın veuygun bir tencereye alın. Üzerini 3 su bardağı su ilave edin ve iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu çekince bulguru ilave edin ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletin. Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavurun ve içine salça ilave ederek kavurun. Haşlanan mercimeklere kavurduğunuz salçalı soğanı ekleyin ve güzelce yoğurun ardından tuz ve baharatları ilave edebilirsiniz. Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edin ve şekil verin.



