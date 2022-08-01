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Buzlu Çay Tarifleri

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Sıcak günlerde serinletici etki yaratan, asitli olmayışıyla gönülleri fetheden buz gibi çaylar!

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Buzlu Çay Tarifleri

Melez Sangria

Toplam Zaman: 30 dakika

Malzemeler

4 tatlı kaşığı Melez Indulge Tea (organik vanilyalı rooibos)
¾ fincan su
1 tatlı kaşığı şeker, bal veya ageve şurubu
1/4 fincan taze portakal suyu
½ fincan buz
Dilimlenmiş meyve: portakal, armut, elma, yaban mersini

Yapılışı

4 tatlı kaşığı çayı 1/2 fincan suda 7 dakika boyunca demleyin ve çay yapraklarını süzüp 20 dakika soğumaya bırakın. Dilimlemiş olduğunuz meyveleri ve şekeri daha büyük bir sürahiye alın ve 45 saniye kadar tahta kaşıkla veya karıştırma çubuğuyla karıştırın. Portakal suyunu ekleyip 30 saniye daha karıştırın. Çayınıza buz ekleyip yaban mersini ve portakal dilimleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Limonlu Ice Tea

Türkçe adıyla buzlu çay olan ve kendini sevdiren Ice Tea tarifi :)

Malzemeler

  • 2 adet limon
  • 2 bardak demlenmiş normal çay veya yeşil çay
  • Yarım bardak şeker
  • 2 litre su

Yapılışı

Bir sürahiye çay, su ve şekeri koyup şeker eriyinceye kadar karıştırın. Sonra dilimlenmiş limonları ekleyin ve 1-2 saat buzdolabında demlenmesi için bekletin. Buzlu bardaklarda, ister süzerek ister süzmeden servis edin.

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