Bayram Tatlısız Olmaz

Bayram tatlısı dediğimizde akla ilk gelen şerbetli tatlı olsa da hem mevsimden dolayı hem de ağır bir tatlı olması sebebiyle sütlü tatlılar bu sene revaçta. Yapması daha kolay ve herkesin sevebileceği sütlü tatlı tariflerini sizin için derledik.Şimdi den iyi bayramlar.

Sultan Sarması Tarifi:

1 SB toz şeker

4 YK kakao

5 SB süt

1 SB un

5 YK nişasta

2 YK tereyağı

1 TK vanilin

2 SB hindistan cevizi

2 SB krem şanti

Süt, un, nişasta, şeker ve kakaoyu karıştırın. Ocaktan alırken tereyağı ve vanilini ekleyip karıştırın. Bir tepsiye hindistan cevizini dökün. Üzerine muhallebiyi döküp yayın. Soğuduktan sonra krem şantiyi sürün ve bir gece dolapta bekletin.









. Efsaneleri kim sevmez: Fırın Sütlaç





Fırın Sütlaç Tarifi:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı pirinç

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı buğday nişastası

2 su bardağı su

1 paket vanilin

Bir tencerenin içerisine sütü ve şekeri ekleyin. Çırpıcı yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın ve kaynamaya bırakın. Pirinçleri ayrı bir tencerede suyunu çekene kadar haşlayın. Kaynayan sütün içerisine vanilini ekleyin. Üzerine haşladığınız pirinçleri ekleyin. Daha sonra bir kabın içerisine nişasta, yumurta sarısı ve suyu ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Bu karışıma kaynamakta olan sütten bir kepçe kadar ekleyin ve yavaş yavaş sütlaç tenceresine boşaltın. Kıvam alan sütlacı pişirme kaplarına doldurun ve fırın tepsisine dizin. Pişirme kaplarının yarısına kadar tepsi tabanını su ile doldurun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.







İster sosla ister sade: Sütlü İrmik Tatlısı





İster sosla ister sade: Sütlü İrmik Tatlısı

Sütlü İrmik Tatlısı Tarifi:

1 kg süt

1 su bardağı irmik

7 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı margarin

1 yemek kaşığı hindistan cevizi

Tarçın

sütü, şekeri ve irmiği bir tencereye alıp kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kıvama geldiğinde margarin, vanilya ve hindistan cevizini ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Boza kıvamına geldiğinde ıslatılmış bir borcama döküp soğumasını bekliyoruz. Dilimleyip tarçın ekerek servis ediyoruz.







Olsa da yesek: Krem Karamel













Krem Karamel Tarifi:

Karamel için;

1 su bardağı şeker

1/4 su bardağı su

1 çimdik tuz

Kreması için;

4 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

1 bardak şeker

2 su bardağı süt

1/2 su bardağı krema

1/2 tatlı kaşığı vanilya

Şekeri, tuzu ve suyu kalın tabanlı bir sos tenceresine döküp kahverengi renk lana kadar pişirin. Pişirdikten sonra krem karamel kaplarına ya da sufle kaplarına karameli paylaştırın. Bir kabın içinde yumurta, şeker ve vanilyayı çırpın. Çırpılan karışımı süt ve krema ile karıştırıp ocakta 5-6 dakika pişirin ve tel süzgeçten süzün. Süzülen kremayı kaplara paylaştırıp, su dolu bir tepsi için önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında bekletip, soğuk servis edin.









Hem sütlü hem şerbetli: Trileçe









Trileçe Tarifi:

Keki için;

1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker

4 adet yumurta

1. 5 su bardağı un

1 paket vanilya

2 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

3 su bardağı soğuk süt

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket krema

Karameli için;

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı oda ısısında tereyağı

1 paket süt kreması





Keki için yumurta ve şekeri iyice köpürene kadar çırpalım. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyip, güzelce karıştıralım. Kare borcama veya küçük boy bir fırın tepsisine yağlı kağıt serip, tereyağı ile yağlayalım. 175 derecede 30 dakika pişirelim. Başka bir tepsiye keki ters çevirip, ılıyınca yağlı kağıdı çıkaralım. 10 dakika kadar şerbet malzemelerini soğuk olarak mikserle çırpıp, iyice köpürtelim ve dilimlediğimiz kekin üzerine dökelim ve 1-2 saat buzdolabında dinlendirelim. Karamel için şekeri bir tavaya alalım,hiç karıştırmadan arada sağa sola tavayı bükerek erimesini bekleyelim. Rengi dönünce tereyağı ekleyip, tahta kaşıkla yandan ortaya doğru karıştıralım. Kremayı da bu aşamada karıştırarak ekleyip, güzelce harmanlanınca altını kapatalım. Bir dakika daha karıştırmaya devam edip, soğumaya bırakalım. Soğuyan şerbetli kekin üzerine soğuk karamel sos gezdirip, servis edelim.







Son yılların gözdesi: Çilekli Magnolia













Çilekli Magnolia Tarifi:

5 SB süt

4 YK un

1 YK nişasta

1/2 SB krema

3/4 SB şeker

1 TK vanilya

1 yumurta

1 SB bebe bisküvisi

1/4 SB fındık

Çilek







Yumurta, toz şeker, un, nişastayı karıştırın. Üzerine azar azar süt dökerek çırpın ve göz göz oluncaya kadar pişirin. Ocaktan aşırken vanilyayı ekleyip soğutun. Kremayı köpürene kadar çırpın. Soğuyan muhallebi ile birleştirin. Çilekleri doğrayın. Bisküvileri rondodan geçirin. Servis edeceğiniz kabın içine bebe bisküvisi, muhallebi, çilek ve fındığı dizin. Buzdolabında soğutup servis edin.







Sütlü İtalyan Tatlısı: Panna Cotta















Çocukların bayıldığı: Supangle









Supangle Tarifi:

1 litre süt

2.5 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı şeker

50-60 gram bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı





Bir tencereye sütü koyun. Un, kakao ve toz şekeri ekleyin. Çırpıcı ile sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında bitter çikolatayı ve tereyağını koyun. Eridiklerinde ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam için sürekli karıştırarak soğutun. Servis için kaselere alın.







