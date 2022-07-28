Alman pastası tarifi nasıl yapılır?

Adım adım Alman pastası Beş çaylarında sofranızda farklı lezzetler arayanlardansanız bu tarif sofralarınızı süsleyecek. Kolay yapımı ile her zaman yapmak isteyeceğiniz bu tarif herkesin de merakla sorabileceği pasta tarifleri arasında yerini alacak.

KAÇ KİŞİLİK

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Kek İçin Gerekli Malzemeler

3 adet yumurta

200 gr şeker

1 su bardağı süt

300 gr un

1 çay bardağı sıvıyağ

10 gr kabartma tozu

5 gr vanilya

Krema için

500 ml süt

5 gr vanilya

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tereyağı

Alman pastası tarifi adım adım yapılışı

PÜF NOKTASI

8 kişilik20 dakika45 dakika3001Kek için yumurta ve şeker bir kapta çırpıcı yardımıyla köpük köpük olana rengi açılana kadar çırpılır.2Süt ve sıvıyağ eklenir yayılana kadar çırpılır.3Vanilya, un ve kabartma tozu bir kapta harmanlanır ve kek karışımına elenerek eklenir.4Spatula yardımıyla homojen bir kıvam için karıştırılır.5Kelepçeli kalıba yağlı kağıt serilir ve kek karışımı dökülür. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 30 dakika pişirilir.6Fırından çıkardıktan sonra kelepçeli kaptan çıkartılır ve soğuması beklenir.7Bu sırada krema için süt ve vanilya tencerede kaynatılır.8Bir kapta şeker, un ve yumurta çırpılır ve yavaş yavaş sıcak süt eklenerek tencereye geri alınır ve kıvam alana kadar pişirilir.9Ocaktan alınan kremaya tereyağı eklenerek karıştırılır ve soğumaya bırakılır.10Kek ortadan ikiye kesilir ve içerisine krema koyulur.11Üzerine geri kek koyulur ve pudra şekeri serpilerek servis edilir.İsteğe göre içerisine meyve de koyabilirsiniz. Daha ıslak keklerden hoşlanıyorsanız keki süt ile ıslatabilirsiniz.