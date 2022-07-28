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Alman pastası tarifi nasıl yapılır?

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Adım adım Alman pastası Beş çaylarında sofranızda farklı lezzetler arayanlardansanız bu tarif sofralarınızı süsleyecek. Kolay yapımı ile her zaman yapmak isteyeceğiniz bu tarif herkesin de merakla sorabileceği pasta tarifleri arasında yerini alacak.

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Alman pastası tarifi nasıl yapılır?

KAÇ KİŞİLİK

 8 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 20 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 45 dakika

KALORİ

 300

Kek İçin Gerekli Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 200 gr şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 300 gr un
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 10 gr kabartma tozu
  • 5 gr vanilya

Krema için

  • 500 ml süt
  • 5 gr vanilya
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Alman pastası tarifi adım adım yapılışı

1Kek için yumurta ve şeker bir kapta çırpıcı yardımıyla köpük köpük olana rengi açılana kadar çırpılır.
2Süt ve sıvıyağ eklenir yayılana kadar çırpılır.
3Vanilya, un ve kabartma tozu bir kapta harmanlanır ve kek karışımına elenerek eklenir.
4Spatula yardımıyla homojen bir kıvam için karıştırılır.
5Kelepçeli kalıba yağlı kağıt serilir ve kek karışımı dökülür. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 30 dakika pişirilir.
6Fırından çıkardıktan sonra kelepçeli kaptan çıkartılır ve soğuması beklenir.
7Bu sırada krema için süt ve vanilya tencerede kaynatılır.
8Bir kapta şeker, un ve yumurta çırpılır ve yavaş yavaş sıcak süt eklenerek tencereye geri alınır ve kıvam alana kadar pişirilir.
9Ocaktan alınan kremaya tereyağı eklenerek karıştırılır ve soğumaya bırakılır.
10Kek ortadan ikiye kesilir ve içerisine krema koyulur.
11Üzerine geri kek koyulur ve pudra şekeri serpilerek servis edilir.

PÜF NOKTASI

İsteğe göre içerisine meyve de koyabilirsiniz. Daha ıslak keklerden hoşlanıyorsanız keki süt ile ıslatabilirsiniz.
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