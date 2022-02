Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote

Konu ana yemekler olduğunda birçoğumuzun aklına ilk olarak et sote gelir. Yanına da şöyle güzel bir pirinç pilavı! İster öğle yemeğinde ister akşam yemeğinde tüketebileceğiniz bu tarif, yediden yetmişe herkes tarafından beğeniliyor.

İşin sırrı ise eti güzel bir şekilde pişirmekte! Yumuşacık, ağızda dağılan bir yemek pişirebilmek için bilmeniz gereken tüm detayları yazdık. İstediğiniz malzemelerle zenginleştirebileceğiniz bu tarife bayılacaksınız! İşte yumuşacık kıvamıyla et sote tarifi…

Türk mutfağının en popüler ana yemeklerinden biri olan et sote, hemen hemen her eşlikçinin yanına yakışıyor. Genellikle pirinç pilavı ya da patates püresiyle servis ediliyor. Akşam yemeklerinde ve kimi zaman da öğle yemeklerinde tüketiliyor. Türkiye’nin pek çok evinde misafir ağırlanacağı gün yumuşacık bir et sote pişiriliyor!

Malzemeler

Konu et sote tarifi olduğunda elbette ilk olarak malzemelerden bahsetmeliyiz

Etin yağsız ve yumuşak bir kısmından hazırlanmış 600 gram sotelik dana eti

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan

3 adet rendelenmiş domates

3 adet yemeklik doğranmış yeşil biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kekik

Dilediğiniz kadar karabiber

Et sote tarifi

Etleri kesinlikle yıkamayın, bunun yerine bir süzgece alarak suyunun süzülmesini bekleyin. Geniş bir tavada zeytinyağını kızdırın. Ardından soğanları ekleyin ve renk alana dek soteleyin. Pembeleşen soğanlara doğradığınız yeşil biberleri ilave edin, soteleme işlemini sürdürün. Biberler yumuşadığında kağıt havluyla kuruladığınız etleri ekleyin, 2-3 dakika karıştırmadan etleri mühürleyin. Dış kısmı renk alan etleri arada karıştırarak soteleme işlemini sürdürün. Ardından rendelediğiniz domatesleri ekleyin ve güzelce karıştırın. Tuzu, karabiberi ve kekiği ilave edin. Domates salçasını sıcak suyun içinde erittikten sonra azar azar tavaya ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın, kısık ateşte etler yumuşayana dek pişmeye bırakın.

Yumuşak et sote nasıl pişirilir?

Yumuşak bir et yemeği yapmak için dikkat etmeniz gereken ilk şey et. Zira tercih edeceğiniz etin bonfile gibi yumuşak bir et olması gerekiyor. Ek olarak eti yıkamamalı, suyunun süzülmesi için süzgeçte bekletmelisiniz. Tavaya eklemeden önce de kağıt havlu yardımıyla kurulamalısınız. Dilerseniz et soteyi düdüklü tencerede de hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey tava yerine düdüklü tencere kullanmak! Tüm adımları izleyin, domates salçasını ilave ettikten ve bir miktar su ekledikten sonra düdüklü tencerenizi 25 dakikaya ayarlayarak pişmeye bırakın. İşte bu kadar basit, afiyet olsun!