Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) Başkanı Esat Gürhan, siber güvenliğin artık geleceğin değil bugünün meselesi olduğunu, bugün alınacak önlemlerin, yarının krizlerini önleyeceğini belirtti.

Ülkede siber güvenlik sorunlarının arttığına işaret eden Gürhan, KKTC'nin siber güvenlik kapasitesinin stratejik düzeyde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Gürhan, gelecekte daha ciddi sıkıntılar yaşanmaması adına Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi hazırlanması, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi kurulması, kamu kurumlarında siber olaylara müdahale ekipleri oluşturulması, kritik kamu sistemlerinin düzenli bağımsız güvenlik denetimlerinden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

-“İddialar ciddiyetle ele alınmalı”

Sağlık Bakanlığı sistemlerindeki veri sızıntısına ilişkin iddiaların basına yansıdığını belirten Gürhan, olayın tüm boyutlarıyla araştırılmadan kesin hükümler verilmesini doğru bulmadıklarını ancak iddiaların ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.

Siber güvenlik olaylarının arttığına işaret eden Gürhan, 2025 yılı başından bugüne kadarki sürede kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, özel sektör kuruluşlarını, internet servislerini ve çeşitli dijital platformları etkileyen çok sayıda siber güvenlik olayının kamuoyuna yansıdığını kaydetti.

KKTC'nin siber güvenlik kapasitesinin stratejik düzeyde ele alınması gerektiğini vurgulayan Gürhan, kamu hizmetleri, sağlık sistemleri, çalışma izinleri, eğitim sistemleri, belediye hizmetleri, finansal işlemler ve vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkileyen birçok işlemin dijital ortamda yürütüldüğünü belirtti.

Dijitalleşmenin hızla arttığı bir dönemde, siber güvenliğin artık yalnızca bilgi işlem birimlerinin sorumluluğu olarak görülemeyeceğine işaret eden Gürhan, bu konunun kamu güvenliği, ekonomik güvenlik, kişisel verilerin korunması ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini kaydetti.

-“ Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi hazırlanmalı”

Herhangi bir siber güvenlik sorunu yaşanmadan önce hazırlık yapılması gerektiğine yönelik birçok kez uyarıda bulunduklarını anımsatan Gürhan, açıklamasında önerilere yer verdi.

Gürhan, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi hazırlanması, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi kurulması, kamu kurumlarında siber olaylara müdahale ekipleri oluşturulması, kritik kamu sistemlerinin düzenli bağımsız güvenlik denetimlerinden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Oda Başkanı Gürhan, düzenli sızma testleri yapılması, kamu kurumlarında asgari siber güvenlik standartlarının oluşturulması, yerel siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesi ve üniversiteler, kamu kurumları ve meslek örgütleri arasında iş birliği mekanizmalarının kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“Siber saldırıların yalnızca KKTC'nin değil, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de mücadele ettiği bir gerçektir” diyen Gürhan, önemli olanın saldırıların hiç yaşanmaması değil; saldırılara karşı hazırlıklı olma, hızlı tespit yapabilme, zararları en aza indirebilmek ve gerekli önlemleri zamanında alabilmek olduğunu belirtti.

Gürhan, basına yansıyan son iddiaların ilgili kurumlar tarafından detaylı şekilde araştırılmasını, kamuoyunun şeffaf biçimde bilgilendirilmesini ve elde edilecek sonuçların gerekli derslerin çıkarılmasına katkı sağlamasını talep etti.

KTMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak, ilgili bakanlığa yazılı bilgi edinme talebinde bulunduklarını belirten Gürhan, konuya ilişkin her türlü uzmanlık ve mesleki katkıyı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.