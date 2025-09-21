KKTC Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Kadın Güreş KKTC Şampiyonası’nda Lapta ve Büyükkonuk güreş takımları şampiyonluğu kazandı.

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 20 Eylül 2025 Cumartesi günü 4 kulüpten 35 güreşçinin mücadele ettiği müsabakalarda takım klasmanı şöyle oldu:

15 Yaş Kızlar: 1.Lapta Türk Birliği. 2.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü, 3.The Wolf Akademi.

18 Yaş Kızlar: 1.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü, 2.Lapta Türk Birliği, 3.The Wolf Akademi.

Şampiyon takımlara kupalarını KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, dereceye giren güreşçilere madalyaları antrenörler tarafından verildi.

Kadın güreşinin her geçen gün hız kazandığını ve okul sporlarını girdiğini belirten Kemal Bayraktar, dereceye giren güreşçilerin, 20 Kasım 2025’te Kosova’da yapılacak Adem Yashari Güreş Turnuvası’na KKTC Milli Takımı olarak katılacağını duyurdu.