Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları “12. Zagreb Open” turnuvasına katılarak çok başarılı sonuçla elde etmeyi başardı. 19-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde düzenlenen uluslararası “12. Zagreb Open” turnuvasına Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları Güney Serinyürek ve Cesur Ege Denerel, Türkiye Milli Takımı ile Hırvatistan’da katıldıkları turnuvada 11 yaş altında yarışan sporcularımız çift erkekler kategorilerinde ilk iki dereceye girmeyi başararak madalyalar kazandılar.

SERİNYÜREK ŞAMPİYON, DENEREL İKİNCİ

19-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde düzenlenen turnuvaya, 15 farklı ülkeden 257 sporcu katıldı. Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları Güney Serinyürek rakiplerinden 1 yaş küçük olmasına rağmen partneri Batuhan Kapucu ile birlikte Çift erkekler kategorisinde şampiyonu olarak çok önemli başarıya imza attı. Rakiplerinden iki yaş küçük olan Cesur Ege Denerel ise partneri Mert Arden Köz ise birlikte çift erkekler kategorisinde turnuvayı 2. Bitirmeyi başardılar.

Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde düzenlenen uluslararası “12. Zagreb Open” turnuvasında çeyrek final ve yarı final kategorilerinde Bosnalı, Hırvat, Sloven, Macar ve Lüksemburglu rakiplerini çift erkekler kategorilerinde yenen Lefkoşa Badminton Kulübü sporcularından Güney Serinyürek şampiyon, Cesur Ege Denerel ise ikinci olmayı başardı.

Çift Erkekler kategorisinde Çeyrek final ve yarı final maçlarında Bosna Hersek, Avusturya, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan ve Lüksemburglu rakiplerini yenerek birbirlerine rakip olan Güney ve Cesur podyumu paylaşmayı ve ülkemize iki madalya ile dönmeyi başardılar.

TEKLERDE İYİ MÜCADELE EDİLDİ

“12. Zagreb Open” turnuvasında tekler kategorisinde ise grup müsabakalarında kendinden yaşça büyük rakiplere karşı mücadele eden Cesur Ege Denerel bir maçı 2-1 kazanırken, diğerini 2-1 kaybederek gruptan çıkamadı. Güney Serinyürek ise grubun önceki yılın iki çeyrek finalisti ile yarışarak maçlarını kaybetmesine rağmen iyi bir mücadele sergiledi.